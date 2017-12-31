Эротика и реклама в СССР

КИШИНЕВ, 31 дек – Sputnik. 30 декабря 1922 года считается датой образования СССР. Многие до сих пор тепло вспоминают о счастливой жизни во времена Советского Союза. Критикам Союза рассказывают о достижениях страны в науке, технологиях, образовании, медицине, социальной сфере и других сферах, где СССР не только не уступал Западу, но и во многих направлениях был неоспоримым лидером. Если и отставал в чем-то Союз, это было явно не критически. Да, гонялись за модными джинсами и другой стильной одеждой; да любили иностранные жвачки и музыку, восхищались рекламой и думали, что это реальная жизнь. Сегодня наивность советского человека вызывает улыбку.

В последние дни блогеры опубликовали массу интереснейшие информации об истории страны, благодаря чему многие граждане СССР вспомнили прекрасные моменты из недавнего прошлого.

В этом контексте одним из хитов стала публикация в livejournal видео крупнейшего рекламного предприятия Советского Союза. Он выпускал в год почти 350 рекламных фильмов, а также создавал немало документальных лент. Предлагаем и вам посмотреть это видео, ощутить и оценить дух советской эпохи.