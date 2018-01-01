Ленин читает рэп и ест оливье – новый проект в Молдове

Ленин читает рэп и ест оливье – новый телевизионный проект в Молдове раскрыл новую суть гимна "Интернационал"

КИШИНЕВ, 1 янв — Sputnik. Помните, что мы писали, как известный молдавский режиссер и актер Игорь Чирков-Гибу перевоплотился в вождя мирового пролетариата Владимира Ильича Ленина? >>> © Sputnik. Игорь Чирков: Удача пригодится в Новом году всем

Так вот, теперь стало понятно, зачем он это сделал.

Дело в том, что сыграть, — правда, в комедийном ключе, — столь важного в мировой истории человека Чирков решил в связи со съемками нового эпизода из цикла "Вкусные истории".

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В кадре Владимир Ильич и Надежда Константиновна Крупская готовят всем известное блюдо — салат оливье. Его принято подавать к новогоднему столу.

Кстати, роль разлива, где Ленин жил в своем знаменитом шалаше, "сыграло" одно из озер в Рышкановском парке, близ улицы Мирон Костин.

Другая часть съемок проходила на железнодорожном вокзале Кишинева, где со старинного паровоза Ленин читает рэп, в котором объясняет, как готовить оливье.