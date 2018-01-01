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Знамя господаря Молдовы Иеремии Мовилэ, XVII век

Этот молдавский правитель скончался аккурат на Новый год

© Sputnik/ Николай Костыркин
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Тема:
Узнай Молдову! (231)
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Этот молдавский правитель скончался аккурат на Новый год - какие еще интересные факты таит в себе наша история

КИШИНЕВ, 1 янв — Sputnik. Первого января 1432 года скончался господарь Молдовы Александр Первый Добрый (молд. — чел Бун).

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Точная дата рождения Александра, представителя самой прославленной молдавской правящей династии, Мушатинов, неизвестна. На трон Молдовы он взошел в 1400 году.

При нем жители Молдовы продолжали активно осваивать новые земли — княжество на момент начала правления Александра Первого расширилось до нижнего течения Днестра и Черного моря. Новый правитель щедро жаловал земли тем, кто желал поселиться и обрабатывать земли между Прутом и Днестром.

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Активно развивались ремесла, с выгодой для государства использовались торговые тракты, связывавшие крупные коммерческие центры Молдовы, Килию и Четатя Албэ со Львовом, Краковом, Каменицей и Брашовом, Сибиу и Бистрицей. Привилегии в транспортировке товаров и торговле были даны негоциантам Львова в 1408 году и других городов Польши Литвы в 1409 году.

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© Sputnik/ Николай Костыркин
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Политические перипетии между представителями различных православных автокефальных церквей и между православием в целом и католичеством перешли на новый виток в ходе правления Александра Доброго. Господарь сумел урегулировать многолетний конфликт Молдовы с православным Вселенским собором, и уже в 1401 году Константинопольская патриархия признала Молдавскую митрополию. Если говорить по-простому, теперь Церковь-мать признавала молдавскую Церковь во многом самостоятельной. Новый этап развития молдавской Церкви требовал и провозглашение собственных святых. Во времена правления Александра Доброго переносятся из Четатя Албэ в Сучаву мощи св. Иоанна Нового, а Григорий Цамблак пишет "Мученичество св. Иоанна Нового" — первое молдавское оригинальное письменное произведение. Со времен Александра Доброго нам осталось "Тетраевангелие Никодима" — самая древняя (1404 год) молдавская рукопись на церковно-славянском языке. Появляется упоминание епископства в Рэдэуць (1413 год), а Гавриил Урик готовит выпускает в свет знаменитое "Тетраевангелие в миниатюрах" (1429 год).

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Приходилось Молдове в то время и лавировать между более сильными соседями. В 1402 году господарь подтверждает сюзеренитет Польши над Молдовой. Хотя вассальный статус нашей страны был скорее номинальным — Сучава даже не платила Кракову дань и не была ограничена в ведении самостоятельной внешней политики.

Вместе с литовцами и поляками молдавские отряды воевали против Тевтонского ордена, который поддерживал венгерский король Сигизмунд. Молдавские воины участвовали в составе союзных сил в Грюнвальдской битве (1410 год) и в битве при Мариенбурге (1422 год).

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Александр Добрый поддерживал добрые отношения с господарем Валахии Мирчей Старым, который, по некоторым источникам, помог Александру взойти на престол Молдовы, а также — с литовским великим князем Витовтом. Эти связи помогали Александру успешно противостоять Венгрии.

Александр стал первым молдавским правителем, столкнувшимся с османской угрозой. В 1420 году турки, победившие в Валахии, направились к крепостям Килия и Четатя-Албэ, но Александр сумел отразить эту угрозу.

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После смерти Витовта в октябре 1430 года Александр заключает новый договор с литовским князем Свидригайло, пришедшем на смену Витовта. Происходит сближение с Венгрией. Это привело к ухудшению молдавско-польских отношений.

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Александр Первый был женат четыре раза. Его избранницами стали представительницы венгерско-трансильванского рода Банфи и литовской династии Гедиминовичей.

Александр Добрый похоронен в монастыре Бистрица (ныне — в Румынии), который сам же и построил в 1407 году.

Сыновья Александра разделили страну надвое. Началась многолетняя распря между представителями рода Мушатинов, завершившаяся с восшествием на престол внука Александра Доброго — Штефана Великого.

По материалам из открытых источников

Тема:
Узнай Молдову! (231)

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Теги:
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