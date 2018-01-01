Наступивший год в Молдове – год Штефана Великого

Узнайте, какие мероприятия, посвященные Году Штефана Великого, пройдут в Молдове в 2018 году

КИШИНЕВ, 1 янв — Sputnik. В связи с тем, что 2018 год провозглашен в Молдове годом господаря Штефана Великого, по всей стране пройдут различные культурно-просветительские мероприятия.

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Президент Игорь Додон уже утвердил программу этих 50 мероприятий, среди которых — выставки, научные конференции, спортивные соревнования, издательство научно-популярных работ, проведение концертов, организация тематических конкурсов, а также презентация третьей части документально-художественной картины "История Молдовы".

Мероприятия будут проводиться не только в Молдове, но и в дипмиссиях страны за рубежом.