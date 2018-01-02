Олимпиада олимпиаде рознь - ретро-кадры из Кишинева

КИШИНЕВ, 2 янв — Sputnik, Николай Костыркин. Говорят, что раньше все было лучше, чем сейчас. Говорят-то многое, а вот попробовать доказать это не каждый может.

Ну вот, например, кто бы мог подумать, что целой стране запретят выпускать под собственным флагом спортсменов на Олимпиаду?! Но нет же, сучилось и такое!

На фоне подобных инсинуаций еще более светлыми выглядят воспоминания об Олимпиаде в СССР в 1980 году.

Давайте посмотрим видеорепортаж того периода, рассказывающий о том, как эстафета олимпийского огня проходила в Молдове.