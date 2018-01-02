Тело экс-министра нацбезопасности Тудора Ботнару предали земле

Тело экс-министра национальной безопасности Республики Молдова Тудора Ботнару во вторник предали земле в Кишиневе

КИШИНЕВ, 2 янв — Sputnik. В Кишиневе предали земле экс-министра национальной безопасности, дивизионного генерала Тудора Ботнару.

© Sputnik/ Alexandr Polegenko Ушел из жизни экс-министр нацбезопасности Молдовы Тудор Ботнару

Усопшего отпели в православном храме св. Теодоры Сихлийской. Затем траурный кортеж двинулся к зданию Службы информации и безопасности, где состоялась церемония прощания при участии руководства и ветеранов СИБ, а также родственников Ботнару, сообщает пресс-служба СИБ РМ.

После этого траурная процессия направилась на Центральное православное (Армянское) кладбище, где тело Тудора Ботнару было предано земле с воинскими почестями.

Ботнару был награжден медалями "Pentru Merit" и "În slujba Patriei" третьей, второй и первой степени. Он — кавалер ордена "Credință Patriei" первой степени, обладатель почетного звания "Заслуженный работник СИБ РМ".

В 1990-1991 годах Ботнару занимал должность председателя Комитета государственной безопасности МССР, а в 1997-1998 годах был министром национальной безопасности Молдовы.