Кто развязывает войну с памятниками в Молдове

В пятницу, 5 января, в 12.00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова пройдет пресс-конференция на тему: "Война с памятниками в Молдове – кто пытается взорвать молдавское общество"

Очередной акт вандализма произошел на днях в Молдове. Неизвестные осквернили посвященный павшим в Великой Отечественной войне мемориальный комплекс "Виктория" у села Леушены – облили памятник красной, синей и желтой краской, нанесли надписи на постамент, обезобразили гранитные плиты. Прилегающая территория превращена в мусорку. Представители гражданского общества и органов местного управления выскажут свою точку зрения на произошедшие.

Участники:

– председатель Славянской правозащитной организации "Вече", руководитель Республиканского общественно-публичного оргкомитета "Виктория-75" Николай Федорович ГУЦУЛ.

Члены президиума оргкомитета "Victoria" из числа руководителей местных органов власти Хынчештского, Ново-Аненского, Леовского, Орхейского и Страшенского районов и г. Чимишлия.

Аккредитация:

E-mail: presscentre@sputnik.md

Тел.: 079900003.

Мероприятие пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова по адресу: бул. Штефан чел Маре, 202, 4 этаж.