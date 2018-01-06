Новый год в Приднестровье – праздник продолжается

В Приднестровье завершаются выходные дни по случаю новогодних праздников, однако мероприятия в честь Нового года запланированы практически до конца января

ТИРАСПОЛЬ, 6 янв — Sputnik, Ирина Ляхова. В Приднестровье новогодние праздники продолжаются. Официальное их завершение 7 января, однако, они продолжатся вплоть до Крещения.

Практически весь январь в разных городах и районах Приднестровья планируется проведение новогодних представлений для школьников.

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В Тирасполе в эти дни в Сквере де Волана возле главной городской елки проходят развлекательные игровые программы для детей, там же 13 января намечена праздничная концертная программа, посвященная Старому Новому году. В Доме детско-юношеского творчества Тирасполя еще представлена городская выставка-конкурс "Под елкой в сказочную ночь", а экспозиция "Новогодняя сказка" продлится до 19 января.

До 10 января в Историко-краеведческом музее города Бендер будет экспонироваться выставка "Новогодняя сказка", а накануне ее закрытия 9 январе здесь проведут интерактивную программу "Встреча у рождественской елки", в которой ребята смогут поучаствовать в беспроигрышной лотерее. Новогодние развлекательные мероприятия запланированы в разных центрах Бендер вплоть до 14 января, до этого дня также на Площади Освобождения будет проходить "Соборная ярмарка"- это праздничная торговля, которая открылась 31 декабря.

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В Рыбнице новогодние праздничные мероприятия продлятся до 15 января. Они включают праздничные программы для одиноких престарелых и инвалидов, ветеранов войны, детей с ограниченными возможностями здоровья, для одаренных учащихся, а также различные мастер — классы, соревнования по настольному теннису, шашкам, бадминтону и т.д. А завершится праздничная феерия 15 января новогодней игровой программой "Вот и гаснут елочки огни…" на Площади Победы.

В Слободзее на протяжении новогодних каникул будут организован конкурсно-развлекательная программа, показ мультфильмов, фотосессии со сказочными героями. А в Дубоссарах в Историко-краеведческом музее до 27 января продлится выставка "Новогодняя музейная елочка". На ней представлено более 100 экспонатов — гирлянды, новогодние поздравительные открытки разных периодов 20-го века, елочные игрушки.