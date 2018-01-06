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Народный артист России Филипп Киркоров

СМИ: Женщина в Майями – Киркорову - "Я вам что, проститутка?!"

© Sputnik/ Кирилл Каллиников
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Филипп Киркоров оскандалился в США, сообщают СМИ

КИШИНЕВ, 06 янв — Sputnik. Неприятный случай произошел с известным российским певцом Филиппом Киркоровым в американском Майями.

Народный артист России Филипп Киркоров
© Sputnik/ Кирилл Каллиников
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Все началось с того, что к Киркорову подошла женщина, его поклонница, чтобы получить автограф и немного пообщаться со звездой эстрады.

Но в ответ, как заявила прессе сама дама, певец нахамил ей на глазах у ее ребенка. Инцидент произошел в магазине Miami Fashion District, сообщает международная пресса. Частично эту неприятную сцену оскорбленная, по ее словам, фанатка Киркорова сняла на мобильный телефон

"Наглый тип! Извинитесь передо мной, король эстрады, за ваши грубые слова! Король эстрады, вам кто дает право? Если вы живете в России, то можете хамить людям?! Бессовестный человек, кто вам дает право называть меня проституткой русской? Я вам что, проститутка? Вы что обо мне знаете? Кто вам дал право обзывать меня, посылать моего мужа при моем ребенке на три буквы? Извинитесь, скажите, что вы были неправы, вы же мужчина! Ну все, Филя, я на вас в суд подам. Вы любите на все газетки в суд подавать, а я на вас подам за то, что вы меня оскорбили!" — говорит женский голос за кадром, снимая уходящего от преследования Киркорова или же просто человека, очень на него похожего — точно на видеозаписи не разглядеть, сообщают СМИ.

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Теги:
скандал, Филипп Киркоров, Майями, США
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