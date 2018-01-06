В тюрьму посадили 11 принцев Саудовской Аравии за коммунальный бунт

Принцы отказались платить за воды и электроэнергию и были задержаны

КИШИНЕВ, 6 янв — Sputnik. Королевская гвардия Саудовской Аравии повязала аж 11 принцев — по данным местной прессы венценосные особы учинили акцию неповиновения не где-нибудь, а в самом королевском дворце.

© AP Photo / The Obama Foundation Принц Гарри взял интервью у Барака Обамы

Августейшие бунтовщики захотели всего-навсего отмены приказа их родственника и сюзерена короля Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда. Приказ гласит об обязанности принцев… самостоятельно платить за воду и электричество.

Кроме того, их высочества пожелали получить денежную компенсацию за казнь своего двоюродного брата.

Принцам приказали покинуть дворец, но они отказались это сделать, после чего были арестованы. Теперь они сидять в тюрьме "Эль-Хайр" в ожидании судебного разбирательства.