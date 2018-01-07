Арестован экс-президент Ирана Ахмадинежад

КИШИНЕВ, 7 янв — Sputnik. Власти Ирана арестовали экс-президента страны Махмуда Ахмадинежада за поддержку протестов во время его поездки в город Шираз.

"Власти распорядились арестовать бывшего президента Ирана Махмуда Ахмадинежада во время его визита в город Шираз, и арест состоялся при одобрении верховного лидера Али Хаменеи", — сообщает РИА Новости со ссылкой на издающуюся в Лондоне арабоязычную газету.

По данным источников издания, иранские власти приняли такое решение из-за заявлений Ахмадинежада в городе Бушер на юге Ирана, которые были расценены как "подстрекательство к беспорядкам".

Как отмечает газета, в четверг Ахмадинежад, выступая перед жителями Бушера, обрушился с критикой на действующего президента Ирана Хасана Роухани и его правительство, обвинив их в отдалении от проблем народа, "плохом управлении" и присвоении "монополии на общественное богатство".

Консерватор Ахмадинежад занимал президентский пост два срока подряд — с 2005 по 2013 год. В 2009 году в стране прошли протесты после его второй победы на выборах.

В крупных городах Ирана, среди которых Тегеран, Мешхед, Исфахан и Решт, с 28 декабря минувшего года проходят массовые акции социального протеста. Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что протесты вызваны внутренними проблемами в стране, а также подстрекательством со стороны других стран. По данным СМИ, жертвами беспорядков стали не менее 20 человек. Около 450 человек были задержаны за последние три дня в связи с протестами в Тегеране.

Позже СМИ сообщили, что власти Ирана задержали главных организаторов протестных акций, проходивших в разных городах страны с конца прошлого года.

"Людей и участников протестов, у которых были законные требования, в минимально возможное время отделили от организаторов и тех, кто руководил (беспорядками), нарушители были определены и задержаны", — сказал представитель полиции Саид Монтазер-аль-Махди. По его словам, судебные власти освободили большинство ранее задержанных, оставив под стражей только "главных виновников" и "саботажников".

Всего в ходе протестных акций, по словам представителя правоохранительных органов, погибли 20 человек, включая одного сотрудника полиции.