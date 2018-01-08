Где в Молдове не будут строить промышленные комплексы и недвижимость

КИШИНЕВ, 8 янв — Sputnik. Министерство сельского хозяйства и развития территорий намерено строже отнестись к защите природных богатств Молдовы.

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Ведомство разработало и вынесло на публичное обсуждение Регламент по размещению строительных объектов на площадях, где имеются залежи минеральных удобрений. Согласно документу, строительство на таких территориях будет разрешено только в исключительных случаях. Речь идет о возведении линий электропередач, железнодорожных путей, автотрасс. Соответствующие работы могут также проводиться в случае расширения населенных пунктов, если других площадей для этого нет.

Разрешение на строительство должно выдавать Агентство по геологии и минеральным ресурсам, после того, как специальная правительственная комиссия решит, что объект представляет собой национальный интерес. Она должна будет оценить ущерб от потери полезных ископаемых в соотношении с экономической выгодой от строительства объектов на данной территории.

Частично данные положения содержатся в Кодексе о недрах Республики Молдова. Разработка отдельного регламента вписывается в план действий Правительства на 2016-2018-й годы.

В настоящее время в Молдове ведутся работы по добыче гипса, глины, гравия, известняка и песчаника.