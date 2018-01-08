Простые истины в песне о дружбе

КИШИНЕВ, 8 янв — Sputnik. Череда больших праздников — это не только время масштабных или, наоборот, семейных уютных торжеств, но и повод вспомнить о вечном, непреложном, том, что с нами всегда и чем необходимо дорожить всю жизнь.

Это, конечно же, любовь и дружба. Мы разделяем пору празднеств с нашими близкими, теми, кем дорожим и ради которых готовы на многое.

Мы благодарим нашим родных, любимых, наших друзей за то, что они всегда рядом с нами. И, как и прежде, на ум приходят простые строчки стихов и песен о помощи и взаимовыручке, о том, насколько важно всегда оставаться человеком и ценить простые радости жизни.

Дружба навек — морская свинка, коза и дикобраз >>>

Вот, например, одна из таких песен. И, пусть художественное ее оформление не столь замысловато, но смысл, который автор сложил в слова, заставляет о многом задуматься и спросить себя, насколько мы соответствуем тем, кого называем своими друзьями.

Подобные песни и видео могут возникнуть в любом городе, в любом селе, на лесной поляне или в шикарном дворце. Но аудитории это неважно — люди хотят услышать о том, о чем рассказывают со сцены искренние, яркие, талантливые исполнители. И кажется, что это не только молодежь пришла рассказать нам главное о жизни, а все это высказали сами мы, люди разных эпох и разных поколений.

Давайте вместе послушаем!