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Сергей Параджанов

Сергей Параджанов – мистик советского кино

Из личного архива Юрия Мечитова
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Сергей Параджанов – мистик советского кино: что мы знаем о Мастере

КИШИНЕВ, 9 янв — Sputnik. Во вторник знаменитому советскому, армянскому и украинскому кинорежиссеру и сценаристу Сергею Параджанову исполнилось бы 94 года.

Сергей Параджанов (Саркис Параджанян) родился 9 января 1924 года в Тифлизе. В 1942-1945 годах учился на вокальном отделении Тбилисской консерватории и на строительном факультете Тбилисского института инженеров железнодорожного транспорта. В 1949 году устроился ассистентом режиссёра на Киевскую киностудию имени Александра Довженко, где и проработал до 1960 года. Окончил Всесоюзный государственный институт кинематографии.

памятник Сергею Параджанову в Тбилиси
© Sputnik/ Alexander Imedashvili
памятник Сергею Параджанову в Тбилиси

В 1964 году появился его первый шедевр "Тени забытых предков".

Параджанов — автор сценариев ряда фильмов "Интермеццо", "Киевские фрески", "Этюды о Врубеле", "Лебединое озеро. Зона".

Сергей Параджанов
© Sputnik/ Валерий Плотников
Сергей Параджанов

В 1967 году Параджанова приглашают на Ереванскую киностудию, где он работает над фильмом "Цвет граната".

Сергей Параджанов
Из личного архива Юрия Мечитова
Сергей Параджанов

С 17 декабря 1973 по 30 декабря 1977 года — Сергей Параджанов находился в заключении, куда был отправлен по умело составленному обвинению.

Сергей Параджанов
Из личного архива Юрия Мечитова
Сергей Параджанов

После возвращения Параджанов работал на киностудии "Грузия-фильм", где совместно с Давидом Абашидзе поставил "Легенду о Сурамской крепости" (1984). В основе картины — грузинское предание о юноше, замуровавшем себя в стены крепости.

Сергей Параджанов
Из личного архива Юрия Мечитова
Сергей Параджанов

В 1986 году режиссёр снимает документальный фильм "Арабески на тему Пиросмани". В "Ашик-Керибе" (1988, по сказке М.Ю. Лермонтова) Параджанов подтвердил репутацию уникального матера, но фильм, в основном, повторял уже пройденное режиссёром.

Сергей Параджанов
Из личного архива Юрия Мечитова
Сергей Параджанов

Сергей Параджанов скончался 20 июля 1990 года, был погребён в Пантеоне героев армянского духа парка имени Комитаса в Ереване.

По материалам из открытых источников.

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Теги:
Сергей Параджанов, Грузия, СССР, Украина, Армения
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