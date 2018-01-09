Мемориал близ Леушен очищен от следов вандализма, а комитет "Победа" планирует установить там видеокамеры

КИШИНЕВ, 9 янв — Sputnik. После заявления Национального координационного комитета "Победа" о факте вандализма в отношении воинского мемориала "Виктория" у села Леушены Хынчештского района органы местной власти оперативно предприняли все необходимые меры по благоустройству и приведению в порядок монумента и прилегающей территории.

© Sputnik / Miroslav Rotari Акт вандализма над памятником ВОВ – в прокуратуру направлено заявление

Об этом корреспонденту Sputnik сообщил руководитель комитета "Победа" Алексей Петрович.

Напомним, что ранее комитет "Победа" со своей стороны направил заявление в генеральную прокуратуру Республики Молдова с требованием провести следственные мероприятия и найти виновных в совершении данного кощунственного правонарушения.

"В виду того, что данный военно-исторический объект удален от населенного пункта и подвергается надругательствам с печальным постоянством, НКК "Победа" намерен инициировать установку камер видеонаблюдения на территории мемориального комплекса. Все желающие помочь приглашаются к участию", — заявил Петрович.