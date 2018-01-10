Геворк Вартанян - знаменитый разведчик ВОВ, спаситель "большой тройки"

КИШИНЕВ, 10 янв — Sputnik. Ровно шесть лет назад не стало легендарного советского разведчика Геворка Вартаняна, человека, предотвратившего нацистскую диверсию в Тегеране в 1943 году, благодаря чему ни один из лидеров антигитлеровской коалиции не погиб.

"Не будет рассекречено никогда"

Операция, предпринятая тогда группой 19-летнего (!) Вартаняна, внесла свой весомый вклад в дело борьбы с фашизмом, что в итоге привело к уничтожению третьего рейха и победе Советского Союза в Великой Отечественной войне.

Личный архив Г.Хажакяна Геворк и Гоар Вартаняны

Геворк Андреевич Вартанян — полковник, разведчик Первого Главного управления (ПГУ) Комитета государственной безопасности СССР (внешняя разведка), участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.

Нелегальная разведывательная деятельность Геворка Вартаняна и его жены Гоар продолжалась в десятках стран мира на разных континентах около 45 лет и остаётся в значительной мере засекреченной. Некоторую известность в открытых источниках получили события послевоенной разведывательной деятельности супругов Вартанянов в Италии, Германии, Франции, Греции и США. Работая против НАТО, Вартаняны специализировались на военно-политической разведке, в меньшей степени — на научно-технической.

На счету Вартанянов — сотни раскрытых шпионов.

В 1986 году супруги Вартаняны окончательно завершили разведывательную работу за рубежом и вернулись в СССР и, вроде бы, уже после распада Союза могли получить право на открытие журналистам и историкам многих подробностей своей службы. Однако этого не произошло. По оценке коллег Геворка и Гоар по нелегальной разведке, "совершённое дуэтом Вартанянов столь многообразно и всеобъемлюще, что никогда не будет рассекречено".

С 1992 года Геворк Андреевич находился на пенсии. Его имя было раскрыто лишь в 2000 году.

Архив Г.Хажакяна Геворк и Гоар Вартаняны

По признанию авторитетных специалистов, Вартанян входит в число ста великих разведчиков мира.

Скончался Геворг Андреевич Вартанян 10 января 2012 года в Боткинской больнице Москвы, был похоронен на Троекуровском кладбище в Москве.

"Применил оружие — перестал быть разведчиком"

Тогда, в 1943-м в Тегеране Геворк и Гоар вместе со своими коллегами предотвратили попытку покушения гитлеровских спецслужб на лидеров "большой тройки" — Сталина, Рузвельта и Черчилля.

В конце лета 1943 года немцы забросили недалеко от Тегерана команду из шести радистов, которые подготовили плацдарм для высадки диверсантов во главе со знаменитым диверсантом рейха Отто Скорцени. Все члены группы Вартаняна были мобилизованы для предотвращения террористического акта. Совесткие агенты Вартаняна совместно с британскими коллегами из МИ-6 пеленговали и расшифровывали все сообщения нацистов.

Вскоре после длительных поисков радиопередатчика всю немецкую группу захватили и заставили работать с Берлином "под колпаком". При этом, чтобы предотвратить высадку второй нацистской группы, при перехвате которой было не избежать потерь, первую группу заставили сообщить, что она раскрыта. Фашистский "центр", получив эту информацию, отказался от дальнейших планов по ликвидации членов "большой тройки".

За несколько дней до начала конференции были проведены аресты немецких агентов в Тегеране. Последним взяли резидента Франца Майера, ушедшего в глубокое подполье. По иронии судьбы (Вартанян, тот, из-за которого и проявилась эта операция, был армянином), Майера нашли на армянском кладбище, где он, покрасив и отпустив бороду, работал могильщиком. Из большого количества обнаруженных агентов часть была арестована, а большинство — перевербовано. Одни были переданы британцам, другие — вывезены в Советский Союз.

В 1979 году фигура Вартаняна, известного тогда лишь узкому кругу профессионалов, в качестве прототипа главного героя была использована создателями советско-французского остросюжетного фильма "Тегеран-43" и исполнителем главной роли советского разведчика, актёром Игорем Костолевским.

По словам самого Вартаняна, с художественным фильмом он познакомился, когда тот был уже снят, и сетовал на то, что город Тегеран выглядит в картине не очень достоверно, чересчур "обшарпанным". Кроме того, указал Вартанян, в картине слишком много стреляют, на самом же деле "разведчик перестаёт быть разведчиком, если начинает применять оружие".

Заслуженный журналист Армении Гурген Хажакян является автором трех книг о жизни и деятельности блестящих советских разведчиков-нелегалов Геворка и Гоар Вартанян. В интервью Sputnik Армения он рассказал об интересных случаях из жизни знаменитой чeты и о том, почему "Амир" (оперативный псевдоним Вартаняна — ред.) старался избегать за рубежом общения с армянами. Беседовала Лилит Арутюнян.

- Господин Хажакян, книги о супругах Вартанян пользуются спросом как в Армении, так и среди армян Диаспоры…

— Так и есть, со мной часто связываются наши соотечественники из России… Отмечу, что книги дополнялись и переиздавались, ведь после кончины Геворка Андреевича состоялось много мероприятий по увековечению его памяти.

Первая книга вышла в свет в 2010 году к 65-летию Великой победы, называется она "Разведчики-нелегалы Геворк и Гоар Вартаняны: соприкосновение с легендой" (на русском языке). Затем уже на армянском вышла более капитальная работа "Герои разведчики-нелегалы Геворк и Гоар Варданяны: "Соприкосновение с легендой" продолжается…". Уже после кончины разведчика, в 2014 году вышло билингвальное издание "Герои-разведчики Геворг и Гоар Вартаняны: бессмертная легенда".

Личный архив Г.Хажакяна Геворк и Гоар Вартаняны

Как видите, во всех трех книгах присутствует слово "легенда". Это неслучайно, ведь супруги Вартанян — действительно легендарные люди. Только представьте, 30 лет работать нелегалами и ни разу не попасться! Работать во многих странах мира, где активнейшим образом действуют ЦРУ, "Моссад", спецслужбы НАТО. И это при том, что они не были кадровыми чекистами. Правда, их учителем был великий Иван Агаянц, да и отец Геворка Адреевича многому научил своего сына. Но все же это самородки, прирожденные разведчики с уникальными способностями.

- Информации о разведчиках немного. Как же вы ее находили?

— Иногда мне говорят: "Сильнейшие разведки мира не разоблачили Геворка Вартаняна, а тебе удалось". Это, конечно же, шутка… В моих книгах больших профессиональных секретов нет. В частности, самый главный для меня секрет заключается в том, за что же именно некадровый чекист получил Героя Советского Союза. Причем Геворк Андреевич — единственный разведчик, который получил это звание при жизни, а не посмертно, как двое остальных — Рихард Зорге и Николай Кузнецов, и в мирное время.

Основным источником информации был для меня сам Геворк Андреевич, те немногочисленные беседы, что у нас были. По вполне понятным причинам он не очень любил журналистов, ведь профессия разведчика-нелегала и журналиста — две противоположности… Я пользовался и открытыми материалами. К тому же я часто посещал их встречи с армянской молодежью. Они очень любили встречаться со студентами. А уже после того, как Геворка Андреевича не стало, была учреждена стипендия за патриотизм имени великого разведчика.

- Но ведь какие-то секреты вам все же удалось узнать…

— Да, Геворк Андреевич однажды рассказывал, что как-то во время работы в N-й стране его буквально на улице останавливает официальный резидент советской разведки и говорит, что его "вычислили", и за ним ведется слежка.

"Тебе нужно сейчас же сесть в машину и поехать в посольство, откуда ты вылетишь в Москву", — говорит резидент. Но "Амир" возражает, говорит, что этого не может быть, и быстро прокручивает в голове все последние события. Он вступает в напряженный спор с резидентом, и вскоре выясняется, что разведчика спутали с другим человеком, который внешне похож на него. Как бы то ни было, риск был огромен, и в таких случаях Центр обычно принимает решение не рисковать. Однако Вартанян осознанно идет на риск и решает остаться и продолжить свое дело.

Было пару случаев, когда супруги чуть не "провалились". Один из них произошел, по всей вероятности, в Европе, где они представлялись иранскими подданными. Гоар Левоновна сидит в парикмахерской, а муж ждет ее снаружи. В какой-то момент он приближается к салону и вопросительно смотрит на нее, желая узнать, долго ли ей еще. Тогда она совершенно неожиданно для себя громко восклицает на русском: "Жора, Жора (именно так называли его родные и близкие), я сейчас". В тот же момент Геворка Андреевича как ветром сдуло, он просто исчез. К счастью, никто из окружающих русского не знал и ничего не понял, иначе могла бы случиться история.

Еще один случай произошел с ними, как я подозреваю, в Америке (хотя об этом нигде не говорится). Они представлялись бизнесменами и были приглашены на званый прием с участием важных государственных и военных лиц. Были также представители спецслужб. Гоар Левоновна делает шаг, чтобы войти в зал и тут же "вылетает" оттуда, поскольку замечает там женщину, которая знала их в другой стране под другими именами.

"Это был бы стопроцентный провал. Узнай она нас, живыми мы бы не выбрались", — признавался разведчик. Тогда Гоар Левоновна инсценирует физическую боль, и они быстро уезжают оттуда.

Личный архив Г.Хажакяна Гурген Хажакян с Геворком и Гоар Вартанянами

Кстати, за рубежом они старались избегать частых контактов с армянами. Геворк Андреевич шутил: "Меня не разоблачили сильнейшие разведки мира, но достаточно познакомиться с одним армянином, и уже через десять минут он будет знать, кто ты, откуда, кто твои родственники… Вскоре ты будешь раскрыт, поскольку армянская всемирная информационная сеть всесильна".

- О каких еще курьезах из жизни знаменитых супругов Вам известно?

— В 60-е годы Вартаняны работали в Индии, куда с гастролями приезжает известный армянский советский оперный певец Павел Лисициан. Местные армяне устраивают для него прием, куда приглашены также супруги Вартаняны. Естественно, никто не знает о том, кем они являются в действительности. Ожерелье Гоар Левоновны не оставляет равнодушным Лисициана, и он на русском языке говорит одному из своих приближенных, что очень желал бы подарить своей жене именно такое колье. Разведчица признавалась, что это был один из самых сложных моментов в ее жизни, поскольку ей очень хотелось снять это ожерелье и передать его супруге певца. Однако она никак не могла допустить того, чтобы кто-нибудь догадался о ее владении русским языком.

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Еще одну интересную историю рассказывал мне родственник супругов. Уже в последние годы жизни Геворка Андреевича, он, будучи в Армении, поехал на "золотой рынок", чтобы починить сломанный замочек на украшении Гоар Левоновны. Когда он обратился к мастеру, тот, узнав разведчика, начал кричать: "Вай, люди, это тот герой, которого показывали по телевизору. Он разведчик". Затем ювелир сказал, что денег не надо и все, что нужно, он сделает.

Вообще, в последние годы их уже часто узнавали, просили сфотографироваться. Высшей похвалой для меня было то, когда однажды Геворк Андреевич сказал мне: "Нас узнают в том числе и благодаря Вашим книгам".

- Каково Ваше личное впечатление от великого разведчика?

— На этот вопрос я отвечу словами человека, очень близкого чете Вартанянов. (Дело в том, что даже в годы нелегальной работы за рубежом в отпуск они всегда приезжали в Ереван). "Когда Гоарик и Жора приезжали в наш дом, это был всеобщий праздник. Они были удивительно милыми, обаятельными, приветливыми, воспитанными и доброжелательными, всегда великолепно одетые по европейской моде. Детям они привозили интересные подарки и различные сладости. От них исходил особый свет, аура была совершенно неповторимая".

© Sputnik/ Vladimir Fedorenko Против кого на самом деле работает молдавская разведка

Знаете, разведчик — это профессия, которая требует всего: от физической подготовки до владения манерами светского этикета.

Хочу особо отметить, что Геворк Андреевич был большим патриотом своей исторической родины — Армении. Сложно переоценить ту роль, которую он сыграл в Карабахской войне, в частности, в становлении военной разведки Армении. Он устанавливал сотрудничество соответствующих российских и армянских структур для всяческого укрепления нашей страны. Об этом наша общественность узнала из телеграммы соболезнования президента Сержа Саргсяна по поводу кончины великого разведчика.

- Интересно все-таки, как судьба свела двух людей, настолько преданных своему делу…

— Как известно, они с самых юных лет работали вместе в Иране. В команде Геворка был брат его будущей супруги. Затем разведчик привлек и юную Гоар, сразу разглядев в ней особые способности. В 1946 году в армянской церкви в Тегеране впервые состоялась их свадьба. Они в своей жизни трижды были женаты (этого требовала работа). Геворк Андреевич шутил, что он был женат три раза и все три — на одной и той же женщине.