Владельцы сельхозземель в Зоне безопасности получат помощь

Владельцы сельскохозяйственных земель в Зоне безопасности на Днестре получат материальную помощь от правительства Молдовы за 2017 год

КИШИНЕВ, 12 янв — Sputnik. Правительство Молдовы решило выделить 7,98 миллиона леев на поддержку владельцев земельных участков из Дубоссарского района, не имеющих доступа к своим наделам, расположенным на Левом берегу Днестра, за трассой Рыбница-Тирасполь.

© Sputnik/ Эдуард Песов Фраттини: роль России по Приднестровью остается центральной

Более 5,5 тысячи человек получат по 1230 леев за один гектар.

Представители деловой среды РФ и Приднестровья будут сотрудничать >>>

Эти деньги будут котироваться как помощь за 2017 год.

Средства будут выделены из резервного фонда правительства.

Сельскохозяйственные земли, расположенные за трассой Рыбница-Тирасполь, насчитывают в общей сложности немногим меньше 6,5 тысячи гектаров.