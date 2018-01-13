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Сразу два православных святых оказались родственниками короля Артура

© Sputnik/ Юрий Иванов
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Сразу два православных святых оказались родственниками короля Артура - узнайте, кто это; их, кстати, почитают и в Русской православной церкви

КИШИНЕВ, 13 янв — Sputnik, Николай Костыркин. В этот день католики чтят память св. Кентигерна, известного также и под именем Мунго. Православные почитают этого церковного деятеля 14 января.

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© Sputnik/ Тарас Литвиненко
Король Артур – родом из Молдовы

Как так получается, спросите вы, что один и тот же человек — святой как в Западной Церкви, так и в Восточной? Очень просто — до 1054 года Церковь была, хоть и формально, но единой. Нет, в Риме уже тогда много веков был папа, а в Константинополе — патриарх. Но к середине XI века папа и патриарх не выдержали и предали друг друга анафеме. После этого акта взаимной несдержанности те, кого либо на Западе, либо на Востоке объявляли святыми, противоположной стороной в таком качестве жестко игнорировались. Но исторические, и не очень исторические лица, канонизированные до того времени, оставались в святцах как католиков, так и православных. Так продолжается до сих пор.

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© Sputnik/ Юрий Иванов
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Сегодня же для человека, мало знакомого с историей христианства, экзотическим предстает тот факт, что деятели Церкви в Британии, далекой от большей части современных православных, — самой православной церкви далеко не чужие люди.

Одним из них и является святой Кентигерн. Он жил в Британии в шестом-начале седьмого века, проповедовал в Уэльсе и Шотландии. Время тогда было трудное — бритты боролись против двух врагов — англосаксов, пришедших из-за моря, и спада своей численности, что увеличивало шансы новых поселенцев на гегемонию.

Африканцы при дворе короля Артура >>>

Не будем пересказывать здесь житие св. Кентигерна, эти данные присутствуют практически на любом сайте по православию или кельтологии. Нас здесь интересует один занятный факт. Дело в том, что, согласно более поздним генеалогиям, которых, правда, придерживались в старину, св. Кентигерн — внучатый племянник самого короля Артура. По легендам, сестра Артура, та самая злая колдунья Моргана, была замужем за королем Уриеном, а Кентигерн приходится Уриену внуком. Вот и получилось, что святой, почитаемый православной церковью, — родственник того самого, знаменитого, который суть "король былого и грядущего".

Рыцарский турнир состоялся в Беларуси >>>

Еще одним внучатым племянником короля Артура считается другой православный святой кельтского происхождения — Давид Валлийский. Кстати, день его почитания, первое марта, в Уэльсе до сих пор — национальный праздник. Давид был сыном Нон, внучки Утера Пендрагона, отца Артура. Правда, все эти генеалогии порой были плодом ученых людей средневековья "породнить" известных деятелей прошлого и легендарных персонажей.

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Теги:
христианство, православная церковь, католическая церковь, святой Давид, святой Мунго, святой Кентигерн, король Артур, Уэльс, Шотландия, Британия
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