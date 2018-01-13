Какие денежные "послабления" получат инвалиды в 2018 году

КИШИНЕВ, 13 янв — Sputnik. После того, как в середине декабря 2016 года в Налоговый кодекс был внесен ряд поправок, некоторые категории граждан получили некоторые, в позволения сказать, финансовые послабления.

© Sputnik/ Александр Уткин Людям с ограниченными возможностями будет легче найти работу

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По словам вице-председателя Национальной конфедерации профсоюзов Молдовы Серджиу Саинчука, теперь размер личного годового освобождения составляет 16800 леев, и им смогут воспользоваться:

лица, заболевшие или уже перенесшие лучевую болезнь, вызванную последствиями аварии на Чернобыльской атомной электростанции;

лица с ограниченными возможностями, в отношении которых установлено, что их инвалидность связана с аварией на Чернобыльской АЭС;

родители и супруги погибших или пропавших без вести участников войны в Афганистане и приднестровского конфликта;

лица, получившие инвалидность в ходе войны в Афганистане и приднестровского конфликта; © Sputnik/ Николай Костыркин Новое предложение о работе для лиц с ограниченными возможностями

лица, чьи возможности ограничены в следствие войны, врожденного заболевания или заболевания с детства;

лица с тяжелым и выраженным ограничением возможностей;

пенсионеры — жертвы политических репрессий, впоследствии реабилитированные.

"Если представители этих категорий лиц по тем или иным причинам не пользуются освобождением, то их супруги могут получить дополнительное освобождение в размере 11280 леев в год", — отметил Саинчук, которого цитирует пресс-служба НКПМ.

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По его словам, опекуны, дети, родители, дедушки и бабушки, а также другие родственники представителей этих категорий граждан смогут получить 2520 леев в год.

А лица, чьи возможности ограничены из-за врожденного или детского заболевания, смогут получить ежегодное освобождение в размере 11280 леев.