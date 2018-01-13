Названы условия вступления Турции в Евросоюз

По мнению главы Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера, отношения с Турцией важны для всего ЕС, однако она гигантскими шагами отдаляется от своих прежних европейских амбиций

КИШИНЕВ, 13 янв — Sputnik. Отношения ЕС и Турции ухудшились после вооруженной попытки переворота в стране — Евросоюз раскритиковал последовавшую реакцию турецких властей, массовые аресты и другие меры Анкары и приостановил подготовку к открытию новых глав переговорного досье о вступлении Турции в Евросоюз.

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Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер сделал на этот счет заявление, сообщил Sputnik Азербайджан со ссылкой на РИА Новости.

"Я считаю, что отношения с Турцией очень важны для всего Евросоюза. Но напомню, я уже говорил это, что Турция гигантскими шагами отдаляется от своих прежних европейских амбиций. Посмотрим, какого прогресса Турция добьется в ближайшие месяцы. Но не будет никакого прогресса, пока в турецких тюрьмах будут оставаться журналисты", — сказал Юнкер.

Особенно обострились отношения Турции с Австрией, которая настаивает на прекращении переговоров о вступлении страны в организацию, и с Германией, заявившей о пересмотре экономической политики в отношении Анкары, кредитных и инвестиционных программ из-за ареста правозащитников в Турции.