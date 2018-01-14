Город без маршруток: когда микроавтобусы исчезнут со столичных улиц

С 2020 года Молдова полностью откажется от маршруток: на чем будут ездить горожане

КИШИНЕВ, 14 янв — Sputnik. Чистый и ухоженный общественный транспорт, возможность добираться на нем в любую часть города, налаженный график — увы, все это не о Кишиневе. Такими системами наверняка могут похвастаться европейские столицы и крупные города, а вот обычному жителю Кишинева такие удобства вряд ли знакомы. Зато обычный кишиневец точно знает, что значит ехать в битком набитом автобусе и опоздать на работу из-за того, что ждешь маршрутку около получаса.

К сожалению, разномастные маршрутки, рассекающие по всему городу, и останавливающиеся в неположенных местах уже стали нормальным явлением в молдавской столице.

"Мало того, что они эстетически выглядят далеко не лучшим образом, так они еще и не выполняют свои функции как общественного транспорта. Они останавливаются где попало, тормозят этим движение", — говорит бывший заместитель главного архитектора Кишинева Валерий Лупашку.

В местных органах власти уже не раз говорили о том, что маршрутки как вид транспорта вообще стоит запретить. Такие микроавтобусы не предназначены для перевозки пассажиров. С этим согласен Валерий Лупашку, который считает, что столице пора прибегнуть к более инновационным методам решения проблемы перевозки пассажиров.

"Проблема в том, что наша транспортная система одноуровневая. Сейчас очень популярны двух- и трехуровневые системы. Во всех цивилизованных странах существуют многоуровневые развязки, предназначенные не только для автомобильного транспорта, но и для железнодорожного, и даже водного", — говорит эксперт.

По словам собеседника, чтобы выйти из сложившейся ситуации, маршрутки надо постепенно сокращать, а со временем и вовсе от них избавиться.

Однако, такая инициатива может привести и к сокращению числа маршрутов. Такого мнения придерживается сопредседатель республиканского Союза транспортников и дорожников AITA Владимир Флоря.

© Sputnik / Miroslav Rotari В Молдове могут запретить маршрутки

"Вопрос заключается в том, что проблему этого вида транспорта не решает государство, а решают сами владельцы микроавтобусов, осуществляющие пассажироперевозки. Их доход зачастую равен нулю, поэтому у них нет мотивации улучшать качество перевозок", — заявил Владимир Флоря.

Эксперт также выразил мнение, что после 2020 года маршрутки полностью исчезнут и перевозки будет осуществлять только предназначенный для этого транспорт.