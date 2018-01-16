Как спасти культурно-историческое наследие Кишинева

В среду, 17 января, в 11.00 в пресс-центре Sputnik Молдова пройдет пресс-конференция на тему: "Как сохранить культурно-историческое наследие Кишинева"

КИШИНЕВ, 16 янв — Sputnik. По оценкам специалистов многочисленные объекты культурно-исторического наследия Кишинева находятся в плачевном состоянии. Другие безвозвратно утеряны, в том числе, в результате строительства новых жилых домов. Исторический центр столицы теряет свой неповторимый облик.

Какие объекты мы потеряли, какие ещё можно сохранить, что надо предпринять муниципальным властям и общественности, чтобы сохранить для потомков историю Кишинева. Об этом пойдет речь на мероприятии.

Участники:

– доктор архитектуры, архитектор Серджиус ЧОКАНУ;

– историк, краевед Владимир ТАРНАКИН.

Аккредитация:

E-mail: presscentre@sputnik.md

Тел.: 079900003.

Мероприятие пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова по адресу: бул. Штефан чел Маре, 202, 4 этаж.