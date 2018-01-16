Как спасти культурно-историческое наследие Кишинева

КИШИНЕВ, 16 янв — Sputnik. По оценкам специалистов многочисленные объекты культурно-исторического наследия Кишинева находятся в плачевном состоянии. Другие безвозвратно утеряны, в том числе, в результате строительства новых жилых домов. Исторический центр столицы теряет свой неповторимый облик.
Какие объекты мы потеряли, какие ещё можно сохранить, что надо предпринять муниципальным властям и общественности, чтобы сохранить для потомков историю Кишинева. Об этом пойдет речь на мероприятии.
Участники:
– доктор архитектуры, архитектор Серджиус ЧОКАНУ;
– историк, краевед Владимир ТАРНАКИН.
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E-mail: presscentre@sputnik.md
Тел.: 079900003.
Мероприятие пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова по адресу: бул. Штефан чел Маре, 202, 4 этаж.