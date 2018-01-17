Стремительное падение: биткоин опустился ниже $10 тысяч

Рынок цифровых валют продолжает свое падение на 20-30% на фоне новостей из Китая и Южной Кореи - самая популярная в мире криптовалюта биткоин опустилась ниже 10 тысяч долларов

КИШИНЕВ, 17 янв — Sputnik. Падение биткоина ниже отметки в 10 тысяч долларов произошло впервые с декабря прошлого года, отмечает РИА Новости.

"Общая капитализация рынка криптовалют столкнулась со снижением на комментариях по цифровым валютам от вице-губернатора Народного банка Китая", — сказал трейдер Octagon Strategy Фернандо Мартинез.

Это, считает эксперт, оказало дополнительное негативное воздействие на рынок на фоне заявлений из Южной Кореи.

Ранее вице-губернатор Народного банка Китая Пан Гунгшэн (Pan Gongsheng) сообщил, что власти продолжат оказывать давление на торговлю криптовалютами, а платформы по централизованной торговле ими должны быть заблокированы. Кроме того, южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на министра финансов страны сообщило, что правительство готовит пакет мер, чтобы ограничить "иррациональное" увлечение инвестициями в криптовалюту.

Сервис CoinMarketCap позволяет отслеживать среднюю цену и капитализацию каждой из существующих на сегодняшний день криптовалют. При подсчете средней рыночной цены на биткоин в долларах агрегатор высчитывает данные с более чем 20 бирж. Coindesk — медиаресурс, специализирующийся на криптовалютах. Высчитывает среднюю цену биткоина по его долларовой стоимости на четырех крупнейших мировых криптобиржах: Bitfinex, Bitstamp, Coinbase и itBit.