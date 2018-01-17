Базы НАТО в Румынии и Прибалтике - как ответит Россия

В четверг, 18 января, в 11.00 в пресс-центре Sputnik Молдова пройдет видеомост Кишинев – Москва – Таллин – Минск на тему: "Последствия создания и модернизации баз НАТО у границ России"

КИШИНЕВ, 17 янв — Sputnik. Начинается модернизация авиабаз НАТО в Эстонии и Латвии. Как сообщается, в бюджете Пентагона на 2018 год заложено 200 млн долларов, для строительства и расширения авиабаз в Эстонии и Латвии, а также Венгрии, Норвегии, Румынии и Словакии, для бесперебойного использования самолетов F-22 Raptor и F-35 Lightning II.

Если база в Эстонии будет модернизирована для обеспечения приема боевых самолетов, способных нести ядерное оружие, российские военные обязательно на это отреагируют. Обострит ли это отношения на границах с Россией?

Участники:

в Кишиневе:

– министр обороны Молдовы в 2001 — 2004 годах, экс-представитель РМ при НАТО, бригадный генерал, председатель Союза офицеров РМ Виктор ГАЙЧУК.

в Москве:

– доктор военных наук, капитан первого ранга Константин СИВКОВ;

– военный эксперт Александр ХРОЛЕНКО.

В Таллине:

– генерал-лейтенант ГРУ в отставке, военный эксперт Sputnik Эстония Виллем РООДА.

В Минске военные эксперты.

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Мероприятие пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова по адресу: бул. Штефан чел Маре, 202, 4 этаж.