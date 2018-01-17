Автохамы Кишинева: расплата за наглость и невнимательность

КИШИНЕВ, 17 янв — Sputnik. А вот еще одна небольшая подборка нарушителей правил дорожного движения в Кишиневе.
Кое-кто из них поплатился за попытку продемонстрировать свое мнимое первенство на дорогах.
Спасибо общественному движению СтопХам в Молдове за материалы для публикации!
Дурлешты, улица Тудора Владимиреску — "Я — самый-самый! Паркуюсь где хочу!".
Перекресток улиц Колумна и Марии Чеботарь — пешеходам прохода нет.
Водитель внедорожника повернул налево, не уступив дорогу ехавшему по встречной полосе общественному транспорту. В итоге троллейбус с полным салоном пассажиров влетел в бок Audi. Авария произошла на перекрестке проспекта Штефан чел Маре и улицы Сергея Лазо.