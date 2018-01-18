Видеофакт: как в Молдове транспорт освобождают от снега - ситуация на данный момент

КИШИНЕВ, 18 янв — Sputnik. Три кризисных штаба созданы Генеральным инспекторатом чрезвычайных ситуаций в Кишиневе, Бельцах и Кагуле в связи с непогодой.

© Sputnik / Miroslav Rotari Метель в Молдове: какая обстановка на национальных трассах

В устранении последствий снегопада и в помощи попавшим в затруднительные ситуации, в первую очередь, на дорогах задействованы также сотрудники департамента войск карабинеров, Минпросвещения, культуры и исследований, Минздравоохранения, труда и соцзащиты, Минтранспорта и дорожной инфраструктуры и Минобороны.

На трассе R-38 близ села Московей из-за заносов "встал" грузовик. А на трассе R-34 близ Джурджулешт по той же причине обездвижены семь грузовиков.

В Теленештском районе близ села Мындрешть пожарные разблокировали пять транспортных средств, в том числе грузовик, перевозивший топливо.