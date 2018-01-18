14:24 18 Января 2018
Молдова
rumdro
Кишинёв-1°C
Прямой эфир
Поиск
Срочно:
цементный завод г. Резина

Подводим итоги: экономика Молдовы в 2017 году

© Sputnik/ Родион Прока
Новости
Получить короткую ссылку
54 0 0

В пятницу, 19 января, в 12.00 в пресс-центре Sputnik Молдова пройдет пресс-конференция на тему: "Молдова – экономические итоги 2017 года и перспективы развития"

КИШИНЕВ, 18 янв — Sputnik. В каком состоянии находится экономика Молдовы? Как развивается малый и средний бизнес? Какова динамика реальных доходов населения? Почему растут цены? Какие плоды принесли евроинтеграционные процессы РМ? Что происходит с курсом молдавского лея по отношению к евро и доллару? Каковы прогнозы специалистов? Вероятен ли обвал лея – есть ли к этому предпосылки? Об этом и других важных аспектах молдавской экономики расскажут эксперты:

– директор Центра стратегических исследований и реформ Галина ШЕЛАРЬ;
– экономический эксперт Виктор ЧОБАНУ.

Аккредитация:
E-mail: presscentre@sputnik.md
Тел.: 079900003.

Мероприятие пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова по адресу: бул. Штефан чел Маре, 202, 4 этаж.

По теме

МВФ: мировая экономика продолжает восстанавливаться
Потянет ли экономика Молдовы пенсию для жителей Приднестровья
Эксперт: экономика Молдовы стабильна, как болото
Молдавская экономика удивила экспертов МВФ
Теги:
экономическое развитие, курс лея к евро, экономика Молдова в 2017 году, экономика Молдовы, лей, экономика, Молдова, пресс-конференция, Виктор Чобану, Галина Шеларь, Молдова
Правила пользованияКомментарии



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Социолог Айгарс Фрейманис
    Гей, прибалты!

    В Сейм Латвии передан законопроект, который предусматривает легализацию, в том числе, и гомосексуальных союзов, поддержат ли его парламентарии?

  • Второй реактор ИАЭС
    Дорогая АЭС

    В этом году на работы по выведению Игналинской АЭС из эксплуатации могут выделить более 65 миллионов евро из фондов ЕС.

  • Премьер-министр Эстонии Юри Ратас
    Привет, гастарбайтер!

    Как экономическое развитие Эстонии становится важнее страхов размыть свою национальную самобытность в потоке трудовой миграции.

  • Вид на Бакинскую телебашню
    Телевизионный "провал"

    Как озеро Ганлыгель и строительные работы становятся причиной оползней вокруг бакинской телебашни, и к чему это может привести.

  • Генрих Мхитарян
    Он уходит!

    Хавбек "Манчестер Юнайтед" и сборной Армении Генрих Мхитарян согласовал условия сделки по переходу в лондонский "Арсенал".

  • Девушка в хиджабе, архивное фото
    Хиджаб незнания

    Более 50 девочек в Атырауской области Казахстана не посещают занятия в учебных заведениях из-за отказа снять хиджаб.

  • Варенье. Архивное фото
    Вкус Азии

    Более 40 торговых компаний из России заинтересовались кыргызстанской продукцией, но предприятия республики порой просто не могут обеспечить достаточный объем товара.

  • Пепельница с окурками, архивное фото
    Друг, оставь покурить!

    Импортеры табачных изделий опасаются, что новый закон о курении в Таджикистане приведет к дефициту легальных сигарет в республике.

  • Разгрузка и фасовка на территории овощебазы
    "Зеленка" для зелени

    Узбекистан в 2018 году планирует организовать "зеленый коридор" по поставкам овощей и фруктов в страны Прибалтики, Белоруссию, Казахстан и Кыргызстан.

  • Эдуард Каджаев
    Заложники менталитета

    Артист балета из Мариинского театра Эдуард Каджаев рассказал, почему в Южной Осетии не развито балетное искусство.

  • Социолог Айгарс Фрейманис
    Гей, прибалты!

    В Сейм Латвии передан законопроект, который предусматривает легализацию, в том числе, и гомосексуальных союзов, поддержат ли его парламентарии?

  • Второй реактор ИАЭС
    Дорогая АЭС

    В этом году на работы по выведению Игналинской АЭС из эксплуатации могут выделить более 65 миллионов евро из фондов ЕС.

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Снегопад в Кишиневе
Снежный ад в столице: метель в Кишиневе
Ирада Зейналова в Кишиневе и готова к интервью с президентом Молдовы
Ирада Зейналова в Кишиневе и готова к интервью с президентом Молдовы
Как выйти из заноса
Советы водителям: как выйти из заноса

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться