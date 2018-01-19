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Жители города Кишинева гуляют на молдавском празднике встречи зимы - Плугушоре

Застывшая история: настоящая зима в Кишиневе в прошлые эпохи

© Sputnik/ И. Зенин
Новости
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Тема:
Легенды старого Кишинева (111)
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Ретро-фотографии настоящей зимы в Кишиневе

КИШИНЕВ, 19 янв — Sputnik. Природа в последние годы не балует Молдову по-настоящему снежной зимой. Снег лежит лишь несколько дней, а потом из-за высокой температуры тает.

Кишиневцы делятся воспоминаниями о том, как это было раньше — снег лежал всю зиму, в парках лепили снежных баб, расчищали место под катки и т.д.

Давайте посмотрим на эти празднично-зимние фотографии Кишинева, сделанные в разные периоды.

Кишинев, зима 1950-е годы. кто подскажет, что это за место?

Здание Госбанка СССР, 1965 год. Через 10 лет здесь откроется Органный зал.

Центральный проспект, межвоенный период. Обратите внимание на то, насколько тщательно расчищена проезжая часть.

Первоначальная колокольня в Соборном парке в межвоенный период.

Снопа Соборный парк, тогда — Парк Победы. Уже без колокольни, но со статуей а-ля Древняя Греция.

 

Тема:
Легенды старого Кишинева (111)

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Теги:
старый Кишинев, ретро-фотографии, снегопад, снег, зима, Кишинев
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