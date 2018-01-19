Из-за непогоды дети из Молдовы не доехали до Харькова - они размещены в здании одного из ПТУ

КИШИНЕВ, 19 янв — Sputnik. Автобус с детьми из Молдовы, ехавшими на соревнование в Харьков, оказался заблокирован в Кировоградской области Украины, сообщают СМИ этой страны.

Автобус так и не добрался до города назначения и сейчас находится в городе Новоархангельске. Детей поселили в общежитии.

"С помощью местного подразделения Службы автомобильных дорог удалось отбуксировать в Новоархангельск автобус, в котором дети из Молдовы ехали на соревнование в Харьков. При содействии местной администрации детей поселили в общежитии ПТУ и обеспечили горячим питанием и теплой одеждой", — говорится в сообщении локальных органов власти.

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