Виктор Гайчук предложил создать нейтральную ось в Европе

КИШИНЕВ, 19 янв — Sputnik. На видеомосте, который прошел накануне в пресс-центре Sputnik Молдова, обсуждая проблему усиления сил НАТО в Прибалтике якобы из-за российской угрозы, экс-министр обороны РМ Виктор Гайчук выразил озабоченность фактом увеличивающегося присутствия сил НАТО в Прибалтике, в частности в Эстонии.

По его словам, развертывание сил НАТО у северо-западных границ России приводит к напряженности ситуации в регионе и не увеличивает безопасность.

"Естественно, что российская сторона предпримет ответные меры. Я всегда с настороженностью отношусь к сосредоточению новых группировок войск", — подчеркнул Гайчук.

Говоря об отношениях НАТО и Молдовы, генерал отметил, что нейтральный статус нашей страны – это спасительный круг, который не дает втягиваться нам в противостояние сторон – НАТО и России.

Кроме того, Гайчук предложил создать нейтральную зону от Финляндии до Молдовы, которая бы не позволила прийти в соприкосновение двух огромных армий НАТО и России. Это была бы, по его словам, наиболее приемлемая мера для всего сообщества.

"Ведь все прекрасно понимают, что, если начнется столкновение противоборствующих сил — это станет огромным несчастьем для всех", — отметил генерал.

© Sputnik / Evghenii Panasenco Россия ответит на создание и модернизацию баз НАТО у ее границ

В свою очередь российский военный эксперт Александр Хроленко подчеркнул, что никаких агрессивных устремлений в отношении Прибалтики нет — "Россия никак не заинтересована в этих территориях".

По словам специалиста, сами по себе армии Прибалтийских государств, не представляют собой серьезной военной силы. Главная опасность — не в возможной агрессии и агрессивной риторике политиков, не в военной мощи национальных армий, а в создании инфраструктуры, рассчитанной на перспективу, на будущее, что приведет к военному конфликту не локального, а мирового масштаба.

По словам доктора военных наук, капитана первого ранга Константина Сивкова, армии Прибалтийских государств – опереточные, и угрозы для России не представляют, а вот объекты вооруженных сил НАТО, размещенные на территории этих стран, станут первоочередными объектами поражения Российских вооруженных сил, и вероятнее всего — именно ядерным оружием, зона поражения которого такова, что от Прибалтики ничего не останется.

Выступления всех экспертов на видеомосте вы можете посмотреть по этой ссылке.