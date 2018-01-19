Бюст Гагарина установлен в городе, где родился Христос

Бюст космонавта Юрия Гагарина был открыт в Вифлееме, городе, где, как считается, родился Иисус Христос

КИШИНЕВ, 19 янв — Sputnik. Бронзовый бюст советскому летчику-космонавту, первому космонавту Земли Юрию Гагарину был открыт в пятницу в Палестине, в известном по Библии городе Вифлееме.

Монумент изображает Гагарина в гермошлеме.

Памятник установлен близ входа в Храм Рождества — внутри этого объекта культа находится пещера, где, как считают верующие, родился Иисус Христос.

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Представитель России при Палестинской национальной администрации Айдар Аганин, говоря о соседстве этих двух объектов подчеркнул, что существует символическая связь между местом, откуда "началось движение человечества к лучшему, с движением человечества к новому — за пределы нашего земного шара".

"Бюст Гагарина в Вифлееме — это не просто бюст Гагарина где-то. Русский Гагарин в палестинском городе — это продолжение российского присутствия, которое всегда было в Палестине, начиная с XIX века", — сказал Аганин.

Глава местного отделения Императорского православного палестинского общества Дауд Матар отметил, что "Гагарин палестинцам не чужой, и, когда он был в космосе, то пролетал над Иерусалимом и Вифлеемом".

"Для нас Гагарин — это напоминание, чего можно добиться, двигаясь по пути знаний, и пример для подражания", — заявил мэр Вифлеема Антон Сальман.

Бюст Юрия Гагарина в Вифлееме стал уже 44-м по счету из числа тех, что установлены в разных странах мира стараниями международного благотворительного фонда "Диалог культур — единый мир".