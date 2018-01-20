"Масс-медиа" Бессарабии 200 лет назад - как митрополит Бэнулеску-Бодони помог бессарабцам с чумой справиться

КИШИНЕВ, 20 янв — Sputnik. Никто не застрахован от беды даже на фоне общего благоприятного развития событий. Вот и жители Восточной Молдовы, перейдя в 1812 году в российское подданство, то есть, получив множество привилегий, не избежали пришедшей в наш край чумы.

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Чума охватила юго-запад Российской империи в 1812-1814 годах, рассказывает искусствовед Лариса Шорина в своем очерке о митрополите Кишиневском и Хотинском Гаврииле Бэнулеску-Бодони.

"В августе 1812-го болезнь появилась в городе Хотин, а спустя полгода, к апрелю 1813-го, уже вся Бессарабия была окружена карантинной стражей. Болезнь свирепствовала в турецких пределах, с которыми тогда существовали достаточно тесные мелкие торговые связи. Хотя до сих пор нет доказательств, что эпидемия проникла именно с территории Османской империи. Есть основания считать, что в результате возросшей хозяйственной деятельности в Причерноморье были вскрыты реликтовые природные очаги чумы", — рассказывает Шорина.

По ее словам, "митрополит Гавриил распорядился постоянно совершать общественные молитвы с разъяснениями о масштабах нависшей над краем опасности и необходимости принятия мер".

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"Наряду с врачами, боровшимися с эпидемией, в непосредственной близости с больными находились и священники. Они напутствовали умирающих, утешали, поддерживали людей, объясняли необходимость гигиенических мер. Многие из священнослужителей в результате заражались и умирали. Были даже выработаны правила защиты священников от прямых контактов с заболевшими; например, причащать умирающего следовало через окно при помощи лжицы (специальной ложечки с длинной ручкой для причастия), привязанной к длинной палке", — отмечает искусствовед.

Она добавляет, что "значение деятельности Бэнулеску-Бодони в сложных процессах адаптации Бессарабского края к новым, трудно приживающимся порядкам невозможно переоценить".

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"Всё это происходило на фоне национального смешения народов, различных по этническим корням и исповеданию, — народов, которые проходили в то время через Бессарабию, гонимые непростыми историческими событиями", — объясняет Шорина.

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Она приводит описание, составленное писателем и журналистом Павлом Тугим-Свиньиным:

"Область сия потеряла много от побегов за границу болгар и молдаван, не могших переносить тягости земских повинностей и притеснений. Причинило сие по меньшей пропорции убыли в народонаселении до 3000 семейств. В начале 1814 года по сим обстоятельствам большая часть жителей готова была бежать по турецкую сторону Прута, но остановлена была отеческим увещанием преосвященного Экзарха (митрополита Гавриила — ред.)". (Грамматика оригинала сохранена)

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"Это означает, что слово митрополита Гавриила было столь весомым и авторитетным, что оказывалось значимым для людей, в том числе и в решении жизненно важных вопросов", — комментирует Шорина.

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По ее словам, "российская администрация края создавала условия для развития ремесленного, мануфактурного производства и торговли, предоставляя мастерам и торговцам большие налоговые льготы".

"Это со временем обусловило интенсивное заселение Бессарабии выходцами из западных губерний России и европейских стран. Надписи на уличных вывесках были на французском, польском, русском, немецком и армянском языках", — пишет исследователь.

Она уверена, что "деятельность митрополита Гавриила с очевидностью выходила за границы церковного управления отдельной епархией — доскональное знание общественно-политического положения восточных княжеств, широкое стратегическое видение исторических процессов, особое доверие, которое испытывал по отношению к владыке император Александр I, превратили Бэнулеску-Бодони в фигуру общегосударственного значения".

"Скончался митрополит Гавриил 75-и лет от роду 30 марта 1821 года в 6 часов утра. Был погребён в Каприянском Успенском монастыре. Место своего погребения он заранее указал сам", — завершает Шорина свой очерк, опубликованный в кишиневской газете "Русское слово".