Россия и США призвали стороны конфликта в Африне избегать эскалации

Представитель Госдумы отметил, что Россия окажет Сирии дипломатическое содействие в ее требовании прекратить военную операцию в Африне

КИШИНЕВ, 20 янв — Sputnik. Глава генштаба ВС Турции Хулуси Акар провел телефонные переговоры с начальником генштаба ВС Валерием Герасимовым и главой Комитета начальников штабов ВС США Джозефом Данфордом перед началом операции в сирийском районе Африн, говорится в сообщении турецкого военного ведомства, передает РИА Новости.

© REUTERS/ Osman Orsal Турция нанесла авиаудары по сирийскому городу Африн

В субботу Генштаб Турции объявил о начале операции "Оливковая ветвь", направленную против формирований курдов в сирийском Африне. Армия Турции нанесла удары с воздуха и из артиллерийских установок по позициям курдов. Сирийское правительство решительно осудило нападение Турции на город Африн, который является неотъемлемой частью Сирии, заявил МИД САР.

Российский МИД призвал стороны конфликта к сдержанности, а Минобороны РФ объяснило начало турецкой операции "провокационными шагами США". В оборонном ведомстве напомнили, что США снабжают современным оружием проамериканские силы на севере Сирии.

Кроме того, первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич отметил, что Россия поддержит в ООН требование к Турции прекратить военную операцию в сирийском Африне.

Как подчеркнул Клинцевич, Россия окажет дипломатическое содействие Сирии.

"В ООН не только Сирия будет требовать прекращения этой операции. Россия поддержит эти требования и будет оказывать Сирии дипломатическое содействие", — цитирует РИА Новости слова Клинцевича.

Высказались по ситуации в Африне и в США.

"Мы признаем озабоченность Турции в части безопасности из-за РПК (рабочая партия Курдистана — ред.), которая признана в США и Турции террористической организацией. США не оказывают никакой поддержки РПК", — заявил для РИА Новости представитель Пентагона майор Эдриан Рэнкайн-Галлоуэй.

Он добавил, что США призывают "все стороны избегать эскалации и сосредоточиться на самой важной задаче — победить ИГ".

Представитель военного ведомства также подчеркнул, что "силы коалиции, возглавляемой США, не ведут операции в Африне, поскольку они ориентированы на военные операции против ИГ".