Россия и США призвали стороны конфликта в Африне избегать эскалации

КИШИНЕВ, 20 янв — Sputnik. Глава генштаба ВС Турции Хулуси Акар провел телефонные переговоры с начальником генштаба ВС Валерием Герасимовым и главой Комитета начальников штабов ВС США Джозефом Данфордом перед началом операции в сирийском районе Африн, говорится в сообщении турецкого военного ведомства, передает РИА Новости.
Российский МИД призвал стороны конфликта к сдержанности, а Минобороны РФ объяснило начало турецкой операции "провокационными шагами США". В оборонном ведомстве напомнили, что США снабжают современным оружием проамериканские силы на севере Сирии.
Кроме того, первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич отметил, что Россия поддержит в ООН требование к Турции прекратить военную операцию в сирийском Африне.
Как подчеркнул Клинцевич, Россия окажет дипломатическое содействие Сирии.
"В ООН не только Сирия будет требовать прекращения этой операции. Россия поддержит эти требования и будет оказывать Сирии дипломатическое содействие", — цитирует РИА Новости слова Клинцевича.
Высказались по ситуации в Африне и в США.
"Мы признаем озабоченность Турции в части безопасности из-за РПК (рабочая партия Курдистана — ред.), которая признана в США и Турции террористической организацией. США не оказывают никакой поддержки РПК", — заявил для РИА Новости представитель Пентагона майор Эдриан Рэнкайн-Галлоуэй.
Он добавил, что США призывают "все стороны избегать эскалации и сосредоточиться на самой важной задаче — победить ИГ".
Представитель военного ведомства также подчеркнул, что "силы коалиции, возглавляемой США, не ведут операции в Африне, поскольку они ориентированы на военные операции против ИГ".