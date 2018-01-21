13:27 21 Января 2018
Молдова
rumdro
Кишинёв-5°C
Прямой эфир
Поиск
Ухогорлонос

Соцсети: в Кишиневе частные клиники наживаются на болезнях детей

© Photo: "Azərbaycan Dəmir Yolları" QSC-nin mətbuat xidməti
Новости
Получить короткую ссылку
16010

Молодая мать сообщила в соцсетях: в Кишиневе врачи признали глухоту девочки неизлечимой, а в Стамбуле у нее просто вытащили ушную пробку

КИШИНЕВ, 21 янв — Sputnik. Пользовательница Facebook Антонина Сандуца рассказала в онлайн-группе "Кишиневская группа взаимопомощи" историю о том, как в кишиневской частной клинике врачи заявили, что у маленькой девочки — невосстанавливаемая глухота, а в Стамбуле специалисты, к счастью, обнаружили, что это не так.

Тонометр
© Sputnik/ Евгений Панасенко
Нововведение в Молдове: правила смены семейного врача

"Возможно, моя история убережёт кого-то от ошибок и, конечно, от огромных трат. Год назад мы заподозрили что доченька не очень хорошо слышит. Надо сказать, что воспитанием её занимается бабушка, моя мама, а я, как и огромное количество наших соотечественников, нахожусь на заработках за рубежом. Мы решили провести полное обследование. Проконсультировались с несколькими специалистами. Нас отправили на аудиограмму в (название частной клиники редакция опускает по этическим соображениям)", — написала Сандуца.

Как работают некоторые врачи в Кишиневе: хочешь жить — плати >>>

Она призналась, что никогда не забудет тот день.

Визит к врачу
© Flickr/ Alex Proimos
Визит к врачу как игра в рулетку – не знаешь, примут или выгонят

"Мама с дочкой прошли обследование, и — звонок мамы. Я по голосу поняла: что-то не так. Когда мама смогла говорить, мир просто обрушился: потеря слуха 70%! Восстановить невозможно! А, может, лечение? Сколько? Как? "Ваш ребёнок инвалид, лечение бессмысленно". Мама пересказывала, а я слушала и никак не могла понять, о чём и о ком она говорит. Слезы мамы… Я в ступоре… Естественно, первым рейсом — в Кишинев", — продолжила женщина.

Прилетев домой, Антонина узнала от врачей, что, якобы, срочно нужен слуховой аппарат, который стоит 300 евро.

Реальная причина: почему врачи спешат сделать все прививки детям >>>

"У вас болел ребёнок? Если да, то вы понимаете, что готовы отдать намного больше за его здоровье. Покупаем слуховой аппарат. При покупке цена увеличивается с 300 на 500 евро. Но разве это проблема?! На кону слух моего ребёнка! Оплачиваем, к этой сумме — ещё какие-то расходы: на контейнер, прокладки, модуль для ушка. Всё как в тумане… Аришке вставили аппарат, и я с ней вместе улетела в Стамбул", — рассказала молодая мама.

Больница
© Sputnik/ Evghenii Panasenco
В Бельцах врачи отправили больную девушку умирать домой

По ее словам, с того момента прошло две недели, девочка носила аппарат регулярно. Но маленькая Арина заболела, и мать повела ее в местную клинику.

В Дубоссарском районе врачи погубили четырехлетнего ребенка >>>

"Ребёнку прочистили ушки, слух восстановился. По приезду в Молдову прошли ещё несколько обследований. Врачи настоятельно рекомендовали подавать в суд на частную клинику за обман, некачественное обследование и предоставление ложной информации о здоровье Но времени на суды нет, мы пытались просто поговорить о возврате денег. Моей маме ответили, что девочка тогда не слышала, а состояние на данный момент их, врачей в клинике, не интересует", — сообщила Сандуца.

По теме

Врач РКБ выбросил взятку из окна 11 этажа
Врач, обвиненный в безразличии к больному, всего лишь получил выговор
Бизнес в больницах Молдовы: на чем зарабатывают некоторые врачи
Сколько нужно заплатить врачу в Молдове, чтобы остаться в живых
Когда в Молдове роженицы будут рожать без присутствия врача
Теги:
частная клиника, слуховой аппарат, ушная пробка, глухота, уши, обман, ребенок, мать, девочка, болезнь, Стамбул, Кишинев
Правила пользованияКомментарии



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Тренировка команд по страйкболу
    Это провокация!

    Что в Британии тимбилдинг, то в Латвии военная провокация: The Washington Post разглядела попытки с помощью страйкбола подорвать демократию в Балтии.

  • Вирус, архивное фото
    Русские все могут

    Литовский новостной портал tv3.lt был взломан в четверг вечером, это могли сделать "российские программисты", заявил главный редактор издания.

  • Видеомост НАТО в Европе
    Не доводи до предела

    Базы НАТО в странах Балтии могут обострить ситуацию до предела: их создание у границ России и ее ответные меры создают повышенную опасность конфликта.

  • Лесозаготовительная машина Харвестер 1270D
    Берегите женщин…

    Минлесхоз приглашает белорусок работать на лесоповалах: женщины отличаются внимательным отношением к профессии, бережностью и аккуратностью.

  • Рабочие на строительстве нового многоэтажного жилого дома в грузинской столице
    За права рабочих!

    Международная правозащитная организация Human Rights Watch опубликовала отчет о правах человека более чем в 90 странах мира, в том числе в Грузии.

  • Патриаршее служение в Крещенский сочельник в Храме Христа Спасителя
    Крещение морем

    Военнослужащие российской базы Южного военного округа в Абхазии в праздник Крещения Господня со своими семьями совершили купание в Черном море.

  • Туристический поселок Лагич в Азербайджане, фото из архива
    Верной дорогой

    Туристические маршруты, существовавшие в советском Азербайджане, нужно возродить, считают в Ассоциации туризма республики.

  • Серж Саргсян и Армен Саркисян
    От Саргсяна к Саркисяну

    Правящая Республиканская партия Армении выдвинула посла в Великобритании Армена Саркисяна на должность следующего президента страны.

  • Зимняя Олимпиада, архивное фото
    В копеечку

    В феврале сборная Казахстана примет участие в Олимпийских играх в Пхенчхане. Sputnik Казахстан узнал, во сколько это обойдется бюджету страны.

  • Бот ОАО Северэлектро в мессенджере Тelegram на экране телефона
    Я буду жаловаться!

    Теперь на отключение света в Бишкеке можно пожаловаться через мессенджеры - "Северэлектро" запустило боты в Facebook и Тelegram.

  • Мужчина закрывает портфель, архивное фото
    Оценка "неудовлетворительно"

    Президент Таджикистана Эмомали Рахмон произвел масштабные кадровые перестановки в стране, ранее он выразил недовольство работой нескольких ведомств.

  • Штаб-квартира Всемирного банка в Вашингтоне
    Заживем!

    Узбекистан может к 2030 году войти в число стран с уровнем дохода выше среднего, сообщило представительство Всемирного банка в республике.

  • Граница
    По всей строгости

    В КГБ Южной Осетии рассказали, как наказали нарушителей государственной границы в 2017 году – всего было задержано более пятисот человек.

  • Тренировка команд по страйкболу
    Это провокация!

    Что в Британии тимбилдинг, то в Латвии военная провокация: The Washington Post разглядела попытки с помощью страйкбола подорвать демократию в Балтии.

  • Вирус, архивное фото
    Русские все могут

    Литовский новостной портал tv3.lt был взломан в четверг вечером, это могли сделать "российские программисты", заявил главный редактор издания.

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Празднование Крещения в Молдове
Как в Кишиневе отметили Крещение Господне
Турция начала военную операцию в Африне
Кадры спецоперации ВС Турции в Африне
Меры безопасности при гололёде
Пешеходы, знайте: меры безопасности при гололеде

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться