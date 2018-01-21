Соцсети: в Кишиневе частные клиники наживаются на болезнях детей

Молодая мать сообщила в соцсетях: в Кишиневе врачи признали глухоту девочки неизлечимой, а в Стамбуле у нее просто вытащили ушную пробку

КИШИНЕВ, 21 янв — Sputnik. Пользовательница Facebook Антонина Сандуца рассказала в онлайн-группе "Кишиневская группа взаимопомощи" историю о том, как в кишиневской частной клинике врачи заявили, что у маленькой девочки — невосстанавливаемая глухота, а в Стамбуле специалисты, к счастью, обнаружили, что это не так.

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"Возможно, моя история убережёт кого-то от ошибок и, конечно, от огромных трат. Год назад мы заподозрили что доченька не очень хорошо слышит. Надо сказать, что воспитанием её занимается бабушка, моя мама, а я, как и огромное количество наших соотечественников, нахожусь на заработках за рубежом. Мы решили провести полное обследование. Проконсультировались с несколькими специалистами. Нас отправили на аудиограмму в (название частной клиники редакция опускает по этическим соображениям)", — написала Сандуца.

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Она призналась, что никогда не забудет тот день.

"Мама с дочкой прошли обследование, и — звонок мамы. Я по голосу поняла: что-то не так. Когда мама смогла говорить, мир просто обрушился: потеря слуха 70%! Восстановить невозможно! А, может, лечение? Сколько? Как? "Ваш ребёнок инвалид, лечение бессмысленно". Мама пересказывала, а я слушала и никак не могла понять, о чём и о ком она говорит. Слезы мамы… Я в ступоре… Естественно, первым рейсом — в Кишинев", — продолжила женщина.

Прилетев домой, Антонина узнала от врачей, что, якобы, срочно нужен слуховой аппарат, который стоит 300 евро.

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"У вас болел ребёнок? Если да, то вы понимаете, что готовы отдать намного больше за его здоровье. Покупаем слуховой аппарат. При покупке цена увеличивается с 300 на 500 евро. Но разве это проблема?! На кону слух моего ребёнка! Оплачиваем, к этой сумме — ещё какие-то расходы: на контейнер, прокладки, модуль для ушка. Всё как в тумане… Аришке вставили аппарат, и я с ней вместе улетела в Стамбул", — рассказала молодая мама.

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По ее словам, с того момента прошло две недели, девочка носила аппарат регулярно. Но маленькая Арина заболела, и мать повела ее в местную клинику.

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"Ребёнку прочистили ушки, слух восстановился. По приезду в Молдову прошли ещё несколько обследований. Врачи настоятельно рекомендовали подавать в суд на частную клинику за обман, некачественное обследование и предоставление ложной информации о здоровье Но времени на суды нет, мы пытались просто поговорить о возврате денег. Моей маме ответили, что девочка тогда не слышала, а состояние на данный момент их, врачей в клинике, не интересует", — сообщила Сандуца.