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Танки и пехота направляются в бой в район Синявинских высот. Прорыв блокады Ленинграда.

К годовщине прорыва блокады: сержант Трандафир из Молдавии

© Sputnik/ Григорий Чертов
Новости
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Тема:
Наследники великой Победы (196)
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По Ленинградом в числе многих героев, прорывавших блокаду города на Неве, погиб сержант Красной армии Иван Трандафир

КИШИНЕВ, 21 янв — Sputnik. В эти дни в Молдове, России и других странах отмечают 75-летие прорыва блокады Ленинграда.

Огневая позиция
© Sputnik/ Израиль Озерский
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В годовщины этого героического события периода Великой Отечественной войны руководитель молдавской организации "Русский историко-патриотический клуб", председатель Национального координационного комитета "Победа" Алексей Петрович оказался в поселке Невская Дубровка Ленинградской области. Там в период блокады Ленинграда находился знаменитый "Невский пятачок", плацдарм советских войск, одна из точек начала операции "Искра", в ходе которой блокада была в итоге прорвана.

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В Невской Дубровке есть музей, посвященный подвигу Красной армии под Ленинградом.

"Небольшое помещение на втором этаже, с приглушенным светом. При входе, в предбаннике, висят фотографии погибших на Пятачке бойцов. Вглядываясь в лица воинов, зубами рвавших блокаду, я обратил внимание на одну фотографию. С неё на меня смотрел уверенным мужественным взглядом молодой широкоплечий парень, в кубанке и со значками "Ворошиловский стрелок" и "Готов к труду и обороне" на груди", — начал свой рассказ Алексей Петрович.

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Подпись под фото гласила: Трандасир Иван Петрович.

""Да какой же он Трандасир" — невольно вырвалось у меня, это же наш молдаванин, Трандафир!", — вспоминает Петрович.

По его словам, администрация музея вывесила в экспозиционном зале флаги всех современных государств, уроженцы которых сражались на Невском пятачке. Есть среди них и флаг Республики Молдова.

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"Директор музея Александр Иванович Осипов, узнав, что я — его коллега из Молдавии, открыл шкаф и передал мне листы с набранным еще на печатной машинке, текстом. "Это ваши, молдаване, 22 человека. Похоронены в разных местах Невского пятачка". Я бережно взял списки. Первым шел младший лейтенант Трандасир", — отмечает Петрович.

Он сообщил Осипову, что фамилия этого бойца искажена, что часто бывало в те годы при спешном заполнении и ручном копировании документов.

"Оказалось, что мой собеседник не просто помнит фото воина-молдаванина, но и считает его одним из своих любимых. "Ты посмотри, какой у него взгляд! Ну красавец же!". Да, красавец", — рассказывает Петрович.

Он узнал, что младший лейтенант Трандафир (в документах он проходит как Трандасир или Трандосир) Иван Петрович родился в 1919 году в селе Воронково Рыбницкого района Молдавской ССР. Был командиром взвода 28 артиллерийского полка 67-й армии. Погиб 14 января 1943 года и похоронен на платформе Теплобетонная. Был перезахоронен у монумента "Часовня" севернее поселка Дубровка. В Молдове сына не дождался отец, Пётр Прокопьевич Трандафир.

Тема:
Наследники великой Победы (196)

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Теги:
прорыв блокады Ленинграда, Великая Отечественная война, Национальный Координационный Комитет "Победа", Русский историко-патриотический клуб, Иван Трандафир, Алексей Петрович, Невская Дубровка, Ленинград, СССР, Молдова
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