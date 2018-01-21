Видеофакт: норвежская изобретательность применима и к Молдове

КИШИНЕВ, 21 янв — Sputnik, Николай Костыркин. Издревле в Норвегии большую часть года совсем не жарко, плодородных земель мало, да и людей всегда было больше, чем доступных природных ресурсов.

Поэтому народ там испокон веков экономит. В эпоху викингов ресурсы экономили за счет сорвиголов, отправлявшихся в дальние походы и не всегда оттуда возвращавшихся. А в наши дни это качество уже вошло в привычку во всех сферах.

Например, с целью экономии электроэнергии в Норвегии фонари на трассах или улицах уже давно несут функцию датчиков движения. То есть, они включаются и освещают дорогу только в случае, если на подходе автомобиль.

А, между прочим, Норвегия сегодня — очень богатая страны и по уровню жизни чуть ли не на первом месте в мире. Но, тем не менее, там не разучились беречь природные богатства и деньги.

Видимо, Молдове есть, чем поучиться у подлинной истории успеха.