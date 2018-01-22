Какие правила изменены для молдавских пенсионеров уже в этом году

КИШИНЕВ, 22 янв — Sputnik. В январе вступил в силу закон, аннулирующий право на досрочное получение пенсии. Теперь право на досрочное получение пенсий можно получить лишь за три года до официального выхода на пенсию, то есть, в 60 лет как мужчинам, так и женщинам.

© Sputnik/ Руслан Кривобок На сколько вырастут российские пенсии в 2018 году

Чтобы получать пенсию до начала пенсионного возраста, мужчины должны иметь рабочий стаж 33 года и шесть месяцев. А женщины смогут воспользоваться правом досрочного получения пенсии лишь в 2023 году. То есть, условия созданы только для сильной половины населения страны, отмечает обозреватель Sputnik.md

Поэтому Минздравоохранения, труда и соцзащиты предложило правительству отменить эту норму и выработать за следующие полгода новые правила, годные для обоих полов.

Но в Национальной конфедерации профсоюзов посчитали эти благие намерения дорогой вестимо куда — зачем отменять несовершенное, но хоть кому-то помогающее положение, чтобы выработать новое, лучшее, если можно эти полгода дать возможность хотя бы представителям мужского контингента нашего общества получать пенсию до наступления пенсионного возраста?!