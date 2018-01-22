Зима в Кишиневе: опасность может поджидать горожан на любой улице

Зимой в Кишиневе мы все становимся супергероями - а вы это знали

КИШИНЕВ, 221 янв — Sputnik, Николай Костыркин. Создается впечатление, что кишиневцев обязали к еще одной повинности — летать по воздуху.

Только так можно истолковать полное отсутствие реагента на дорогах и асфальте города в настигнувшую нас пору гололеда.

Даже в центре города, где и в будние, и в выходные прохожих более, чем достаточно, песок с солью усеял лишь избранные участки.

На приведенных здесь фотографиях — улицы Матеевича, Букурешть, Сфатул цэрий.

А вот как обстоят дела на проспекте Негруцци, где не только тротуары не очищены, но и автомобилисты — наглые донельзя.