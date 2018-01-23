"Вася из Чореску" привязал собаку к машине и дал по газам

КИШИНЕВ, 23 янв — Sputnik. Шокирующее видео распространяют жители Молдовы по социальным сетям.

Несколько секунд пользователи Facebook видят, как по дороге едет автомобиль, а за ним бежит привязанная собака. Из этой публикации известно, что субъекта, который так изуверски обошелся с животным, зовут Василий, и он живет в пригороде Кишинева, коммуне Чореску.

Дудник: бродячих собак в Кишиневе убивают током и душат в мешках >>>

"Привязал свою собаку к машине, бил ее, переехал ей лапу. Видео отправил свидетель, он все подтвердил и написал заявление. Свидетель остановил его, наказал, отвязал собаку. В свою очередь наш герой Вася вызвал полицию, и свидетеля оштрафовали за то, что он поднял руку", — гласит один из постов Facebook.