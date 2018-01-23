Компания Red Union Fenosa сообщила, что для улучшения качества предоставляемых услуг во вторник, 23 января, ожидаются отключения электроэнергии на некоторых улицах столицы.

КИШИНЕВ, 23 янв — Sputnik. Публикуем список улиц Кишинева, где во вторник не будет электроэнергии.

Чеканы:



— ул. Игорь Виеру 2/1, 2/3, 2/4, 4, 6/1, 6/2, M. Садовяну 23, 24/2, 24/5, 26, 26/1, 26/2, 26/3, 28, 28/1, Мирча чел Бэтрын 25 — в период с 09:10 — 16:00

© Sputnik / Miroslav Rotari Эксперт не исключил, что Молдова может остаться без электроэнергии

— ул. Куза Воэ 39/4, Индепенденцей 30, 32, 32/2, 32A,B, 34, 34/1, 34A, 36, 38/1, 38/2, 38A,B, 40, Валя Кручий 5 – в период с 9:00 — 17:00— ул. Дечебал 82 – в период с 13:00 — 17:00— ул. Г. Кришан 2, 3A, 11, Кришана 108, Дм. Морузь 4, Гренобле 179B, В. Харя 8, Хоря 1-9, 2-16, Хросто Ботев 19/10, Иоан Водэ Витязул 15, Ион Клошкэ 1-13, 2-16, П. Унгуряну 2-14, 32 – в период с 9:00 — 17:00— ул. Н. Зелинский 37 – в период с 9:00 — 13:00Также отключения электроэнергии ожидаются в районах Молдовы, среди которых Анений-Ной, Кагул, Кантемир, Комрат, Кэлэрашь, Кэушень, Чимишлия, Яловены, Оргеев, Стрэшень и др.