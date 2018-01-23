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День вина в Гагаузии

Россия передала подарки жителям Гагаузии на Храм Комрата

© Sputnik / Miroslav Rotari
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Россия передала рождественские подарки жителям Гагаузии на Храм Комрата, а посол России в Молдове стал почетным гражданином столицы автономии

КИШИНЕВ, 23 янв — Sputnik. Посол России в Молдове Фарит Мухаметшин посетил Комрат  во время праздничных мероприятий по случаю храмового праздника города.

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© Photo: gagauzinfo.md
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Посол поздравил участников торжеств с праздничной датой и вручил рождественские подарки для юных прихожан Кагульской и Комратской епархии, воскресной школы при комратском Кафедральном соборе Иоанна Предтечи, а также Центру для социально-уязвимых детей "Фиданжик".

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Российский дипломат вместе с прибывшим на торжества заместителем директора Дома писателей Санкт-Петербурга Андреем Шамраем передал учебно-методическую литературу от правительства серверной столицы России для колледжа имени Михаила Чакира, а также —материальную помощь жителям автономии и инвалидные коляски.

Сладкие подарки от российских гостей получили более 350 юных жителей Гагаузии.

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Российские гости встретились с президентом Молдовы Игорем Додоном, митрополитом Кишиневским и всея Молдовы Владимиром, башканом Гагаузии Ириной Влах, мэром Комрата Сергеем Анастасовым, архиепископом Кагульским и Комратским Анатолием, руководством Совета старейшин Гагаузии.

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Посол России и башкан Гагаузии обсудили планы сотрудничества автономии с субъектами Российской Федерации в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сфере в 2018 году, вопросы оказания гуманитарной помощи жителям автономии.

"Российские регионы продолжают содействовать Гагаузии в создании рабочих мест, реализации совместных инвестиционных проектов, расширению торговли. Продолжим совместно работать в целом над улучшением социально-экономического положения региона", — подчеркнул Мухаметшин.

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За заслуги перед жителями гагаузской столицы мэрия Комрата присвоила Мухаметшину звание "Почетный гражданин муниципия Комрат".

"Посол России очень много делает для жителей Комрата. Хочу поблагодарить Фарита Мухаметшина за то внимание и поддержку, которые оказываются Гагаузской автономии и ее жителям. Забота о простом человеке у российского Посла всегда на первом месте", — отметила Ирина Влах.

На протяжении 2017 года и января 2018 года российская дипмиссия в Молдове провела многочисленные гуманитарные акции, участниками которых стало десятки тысяч человек по всей стране.

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Теги:
храм Комрата, подарки, помощь, Посольство России в Молдове, Ирина Влах, Фарит Мухаметшин, Гагаузия, Комрат
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