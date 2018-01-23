Мемориал ВОВ в Леушенах будет реконструирован

Посольство России и мэрия Леушен рассмотрели перспективы совместной реконструкции городского мемориального комплекса в память о Великой Отечественной войне

КИШИНЕВ, 23 янв — Sputnik. В связи с актом вандализма на мемориальном комплексе "Виктория" в селе Леушены, где был осквернен памятник героям Ясско-Кишиневской операции, освобождавшим молдавскую землю от фашистских захватчиков, Посольство России в Молдове обратилось к молдавской стороне.

"Наша позиция по инциденту была доведена до Министерства иностранных дел и европейской интеграции Республики Молдова", — говорится в сообщении пресс-службы российской дипмиссии.

Посол Российской Федерации в Республике Молдова Фарит Мухаметшин обсудил сложившуюся ситуацию с руководством органов местного самоуправления, получив заверения в готовности оперативного устранения последствий инцидента путем ликвидации надписей и следов краски с монумента, а также осуществления уборки окружающей его территории.

В соответствии с обещаниями такая работа была успешно проведена молдавской стороной.

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"Выражаем признательность местным органам власти Хынчештского района за проявленный конструктивный подход и открытость к устранению последствий акта вандализма", — отмечено в пресс-релизе посольства.

На этом фоне между Мухаметшиным и примаром А.Ботнарем была достигнута договоренность о проведении в этом году в Хынчештах совместных праздничных мероприятий ко Дню Победы, а также рассмотрены перспективы совместной с российской дипмиссией реконструкции городского мемориального комплекса в память о Великой Отечественной войне.