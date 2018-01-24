"Ты - супер!": как живет сегодня Кристина Коваленко из Молдовы - девочка рассказала о себе корреспонденту Sputnik

КИШИНЕВ, 24 янв — Sputnik. Кристина Коваленко и Анна Ерхан принимали участие в первом сезоне совместного детского вокального конкура "Ты — супер!", совместного проекта НТВ и Sputnik.

© Sputnik/ Томас Тхайцук Концерт в "Орленке" - яркие эмоции и незабываемые впечатления 17

В состязании, проходившем в Москве, участвовали представители многих стран, дети из неблагополучных семей и воспитанники интернатов. Для этих одаренных ребят конкурс "Ты — супер!" стал возможностью заявить о себе и своем таланте практически на весь мир.

Стартует второй сезон конкурса "Ты супер!" >>>

Теперь же стартует второй сезон вокального конкурса "Ты — супер!". Но прежние его участники не забыты. В том числе, например, и Кристина Коваленко.

Она продолжает жить в интернате в гагаузском городе Чадыр-Лунга. После поездки и выступления в Москве Кристина стала частым гостем на местных конкурсах, занимает призовые места.

Выступление Кристины Коваленко: "Hora din Moldova" и яркое исполнение >>>

"Наши ребята из интерната гордятся моим участием в конкурсе "Ты — супер", смотрели мои выступления по телевизору", — рассказала Кристина.

О Москве и конкурсе "Ты — супер!" у девочки остались самые хорошие воспоминания. И речь идет не только о впечатлениях о красотах города, но и об опыте вокалиста, полученном во время подготовки к выступлениям.

"Я с удовольствием смотрела танцевальный "Ты — супер!" Буду смотреть и второй сезон вокального состязания", — сказала Кристина корреспонденту Sputnik.