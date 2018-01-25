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Владимир Высоцкий в сцене из спектакля Десять дней, которые потрясли мир в постановке Театра на Таганке

Видеомост Sputnik: что известно о феномене Высоцкого в Молдове и мире

© Sputnik/ Анатолий Гаранин
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Знатоки рассказали об универсальных ценностях в творчестве Владимира Высоцкого, личность которого и сегодня вызывает огромный интерес у миллионов граждан во всем мире

КИШИНЕВ, 25 янв — Sputnik. Творчество Высоцкого оставило глубокий след в сознании многих граждан и продолжает быть востребованным в настоящее время в странах Евразии, в том числе, СНГ и Балтии. Об этом феномене шла речь на видеомосте Кишинев – Минск – Таллин – Тбилиси – Ереван – Бишкек, который прошел в пресс-центрах Sputnik и был приурочен к 80-летию знаменитого барда и актера.
Артист Театра на Таганке Владимир Высоцкий
© Sputnik/ Анатолий Гаранин
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По словам молдавского писателя и журналиста Михаила Лупашко, интерес к творчеству Высоцкого не иссякает, он возрождается и постоянно подпитывается. Главной причиной интереса к Высоцкому, по его мнению, является актуальность его творчества для нашего времени.

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"Сегодня, когда мы переживаем эпоху переворачивание смыслов, уничтожение определенных истин, внедрение в общественное сознание ложных стереотипов, вообще расчеловечивания как такого — превращения человека в управляемое животное без чести и достоинства, без понятия дружбы, семьи, долга и отечества, творчество Высоцкого — это очень мощная духовная опора, несущая огромный заряд энергии сопротивления вселенскому злу", — отметил писатель.

В этих замечательных и необходимых современным людям и обществам качествах заключается феномен востребованности творчества Высоцкого сегодня, — подчеркнул Михаил Лупашко.

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© Sputnik/ Г. Байсоголов
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Он также обратил внимание, что интерес к Высоцкому сохраняется и в других странах. Он привел пример Румынии, где также интересуются и сегодня творчеством советского поэта и музыканта.

Выступавшие в других городах также отметили сохранение большого интереса к творчеству Высоцкого, отметив при этом феномен интереса к поэту молодежи. Полную версию видеомоста можно посмотреть по этой ссылке.

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Теги:
Владимир Высоцкий, видеомост, Михаил Лупашко, Эстония, СНГ, Молдова
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