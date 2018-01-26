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Иннокентий Смоктуновский в роли Моцарта в телефильме-опере Моцарт и Сальери по мотивам одноименной трагедии А.С. Пушкина на музыку А. А. Римского-Корсакова. 1963 год.

Какой праздник 27 января: что происходило в этот день раньше

© Sputnik/ РИА Новости
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Чем знаменито 27 января: день рождения Моцарта, окончательное снятие блокады Ленинграда, годовщина смерти Ивана Бодюла и многое другое

КИШИНЕВ, 26 янв — Sputnik. В субботу, 27 января отмечается Международный день памяти жертв Холокоста. Также в этот день Босния и Герцеговина и Сербия праздуют Савиндан — День святого Саввы, Грузия — День поминовения святой равноапостольной Нино, просветительницы Грузии, Россия — "День воинской славы — День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады", а Туркмения — День защитника Отечества.

Открытие в Кишиневе центра-музея памяти жертв Холокоста
© Sputnik / Miroslav Rotari
Холокост: в Кишиневе теперь работает музей, посвященный жертвам нацизма
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События 27 января в Молдове и мире:

98 — Марк Ульпий Траян, будущий покоритель Дакии, стал римским императором после смерти императора Нервы.

1388 — Петр I Мушат, молдавский господарь, даёт в заём польскому королю Владиславу Ягелло 4000 рублей на три года.

1918 — начало гражданской войны в Финляндии.

1924 — похороны Владимира Ильича Ленина.

1944 — в результате операции "Январский гром" было завершено полное снятие блокады Ленинграда.

1945 — освобождены узники нацистского концлагеря в Освенциме (Польша).

Танки и пехота направляются в бой в район Синявинских высот. Прорыв блокады Ленинграда.
© Sputnik/ Григорий Чертов
Прорыв блокады Ленинграда: младший лейтенант Трандафир из Молдовы

1973 — подписано Парижское соглашение о прекращении войны и восстановлении мира во Вьетнаме.

2009 — митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл избран Поместным собором XVI патриархом Московским и всея Руси.

Родились:

1756 — Вольфганг Амадей Моцарт (ум. 1791), австрийский композитор.

1826 — Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, русский писатель (ум. 1889).

1832 — Льюис Кэрролл, английский писатель, математик и философ, автор "Алисы в стране чудес" (ум. 1898).

1879 — Павел Петрович Бажов, русский писатель, автор уральских сказов (ум. 1950).

1910 — Анатолий Кудиноф, молдавский художник и график, уроженец Кишинева.

Роджер Уотерс
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1927 — Евгений Покотилов, физик, член-корреспондент Академии наук Молдовы.

1927 — Михаил Калик (ум. 2017), советский и израильский кинорежиссёр.

1940 — Пётр Лучинский, молдавский политический деятель, второй президент Республики Молдовы (1996-2001).

1944 — Ник Мэйсон, британский музыкант, барабанщик группы Pink Floyd.

1948 — Михаил Барышников, русский и американский танцор, хореограф, киноактёр.

Скончались:

1901 — Джузеппе Верди (р. 1813), итальянский композитор.

1940 — расстрелян Исаак Бабель (р. 1894), советский писатель.

И.Бодюл, первый секретарь ЦК КП Молдавии
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1951 — Карл Густав Эмиль Маннергейм (р. 1867), финский военный и государственный деятель, президент Финляндии (1944-1946).

1975 — Михаил Папава, кинодраматург, редактор, журналист, критик.

1979 — Ион Канна, молдавский писатель.

2005 — Евгений Уреке, актер театра и кино, певец (бас), режиссер, сценограф.

2013 — Иван Бодюл, совесткий государственный деятель, 1-й секретарь Центрального комитета Компартии Молдавской ССР (28 мая 1961 г. — 30 декабря 1980 г.).

2014 — Пит Сигер (р. 1919), американский фолк-певец, общественный активист.

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Теги:
блокада Лениграда, Международный день памяти жертв Холокоста, Холокост, Петр Мушат, Марк Ульпий Траян, Вольфганг Амадей Моцарт, Льюис Кэрролл, Иван Бодюл, Владимир Ленин, Кирилл, Освенцим, Ленинград
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