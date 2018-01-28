Безработных в мире стало больше почти до 200 миллионов - каковы прогнозы экспертов

КИШИНЕВ, 28 янв — Sputnik. По данным Международной организации труда (МОТ), в 2017 году число безработных в мире выросло до 192,7 миллиона человек, и уровень безработицы в мире достиг рекордных 5,6%.

© Sputnik/ Руслан Кривобок Сколько в Молдове безработных граждан

По сравнению с 2016 годом число нетрудоустроенных по всему миру увеличилось на 2,6 миллиона человек и достигло рекордного уровня, сообщает пресс-служба Национальной конфедерации профсоюзов.

МОТ: Через 4 года число безработных в мире увеличится на 8 миллионов >>>

Говоря об изменениях мировых показателей безработицы в 2018 году, эксперты МОТ утверждают, что уровень нетрудоустроенных снизится лишь на 0,1 %. Даже в развитых странах этот показатель составит немного — 0,2 %

А в 2019 году можно ожидать увеличения числа безработных в мире до 193,6 миллиона человек.

В МОТ также сообщили, что происходит отток рабочих из промышленных отраслей в сферу услуг. Такая "преждевременная деиндустриализация" происходит в странах Латинской Америки и Африки, да и развитых странах тоже.