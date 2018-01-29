Видеофакт: в Кишиневе "взбесился" светофор

Неполадки со светофором на одной из улиц Кишинева создали реальную опасность для людей

КИШИНЕВ, 29 янв — Sputnik. Эта видеозапись взволновала многих жителей Кишинева, как автомобилистов, так и пешеходов.

На распространяемом в соцсетях видео наглядно продемонстрировано, как элементарный, вроде бы, технический сбой может парализовать автодвижение и создать опасность жизни людей.

Несколько дней назад на проспекте Григоре Виеру при повороте на улицу Константина Тэнасе (бывшая улица Космонавтов) светофор оказался неисправным. Попеременно зажигался то красный, то желтый, то зеленый свет. Причем, сигналы светофора сменяли друг друга с интервалом в доли секунды!