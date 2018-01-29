Почти каждый день в Молдове в пожаре умирает человек

Удручающую статистику представили молдавские пожарные – почти каждый день в стране в результате возгорания погибает человек

КИШИНЕВ, 29 янв – Sputnik. С начала года в Молдове произошло 158 пожаров, в которых погибли 23 человека. Такие данные в понедельник представил Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям МВД РМ.

За минувшие выходные зарегистрированы три жертвы. Первый случай произошел в селе Дойна Кагульского района. В пожаре погибла 91-летняя женщина. Возгорание само ликвидировалось, но затем пожарных вызвали для расследования причин его возникновения. По предварительной версии, речь идет о неисправности печи.

В двух других случаях речь идет о курении. В Бричанском районе в селе Гримешть из-за непотушенной сигареты погиб 64-летний мужчина, а в Калараше – 56-летний мужчина.