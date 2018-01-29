14:40 29 Января 2018
Молдова
rumdro
Кишинёв+ 4°C
Прямой эфир
Поиск
Пожар в Кишиневе. Архивное фото

Почти каждый день в Молдове в пожаре умирает человек

© Facebook / DSE
Новости
Получить короткую ссылку
Тема:
Эхо дня: самое интересное за 24 часа (261)
29 0 0

Удручающую статистику представили молдавские пожарные – почти каждый день в стране в результате возгорания погибает человек

КИШИНЕВ, 29 янв – Sputnik. С начала года в Молдове произошло 158 пожаров, в которых погибли 23 человека. Такие данные в понедельник представил Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям МВД РМ.

За минувшие выходные зарегистрированы три жертвы. Первый случай произошел в селе Дойна Кагульского района. В пожаре погибла 91-летняя женщина. Возгорание само ликвидировалось, но затем пожарных вызвали для расследования причин его возникновения. По предварительной версии, речь идет о неисправности печи.

В двух других случаях речь идет о курении. В Бричанском районе в селе Гримешть из-за непотушенной сигареты погиб 64-летний мужчина, а в Калараше – 56-летний мужчина.

Тема:
Эхо дня: самое интересное за 24 часа (261)

По теме

Кошмарная ночь: в Молдове в пожаре заживо сгорела женщина
В Кишиневе в результате пожара погиб мужчина
Очередной пожар в Кишиневе: в столице горел супермаркет
Теги:
люди, гибель, пожар, Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям, Молдова, Бедствия и чрезвычайные происшествия
Правила пользованияКомментарии



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Насилие над женщинами
    Конвенция раздора

    Почему Латвия затягивает ратификацию Стамбульской конвенции, направленной против насилия в семье, и при чем тут пропаганда гомосексуализма?

  • Здание офиса компании Лаборатория Касперского в Москве, архивное фото
    Долой антивирус!

    Замминистра национальной обороны Литвы Эдвинас Керза призывает граждан прекратить использование антивируса от "Лаборатории Касперского".

  • Мемориал в Вайвара
    Память о Холокосте

    Представители еврейской общины почтили память погибших в фашистских концентрационных лагерях северо-восточной Эстонии.

  • Корова на ферме, архивное фото
    Коровье спасение

    Более 180 коров спасли из горевшей фермы в Уздзенском районе Беларуси бойцы МЧС и работники хозяйства.

  • Тбилиси зимним вечером - вид на набережную города и здание Патриархии
    Недетский сад

    В Тбилиси закрыт еще один детский сад – уже четвертый за последние пять дней. Что не устроило специалистов Национального бюро экспертизы?

  • Участники детского ансамбля Абжьыуаа выиграли два первых места и взяли Гран-при
    В ритме танца

    Два первых места и Гран-при Международного фестиваля "Звездный микс" в Москве завоевал детский ансамбль "Абжьыуаа" из Очамчыры.

  • SOCAR Tower
    Углеводородные "реки"

    Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) начнет экспортировать из черноморского порта Туапсе российские нефтепродукты.

  • Армянские альпинисты на горе Демавенд
    Снежная смерть

    В результате схода лавины на горе Ара (Ара-лер) в Армении погибла женщина, совершавшая восхождение в составе группы.

  • Матч на чемпионате мира по хоккею с мячом-2018 в Хабаровсе между сборными Казахстана и Венгрии
    Какая боль!

    Сборная Казахстана разгромила команду Венгрии в стартовом матче чемпионата мира по хоккею с мячом с неприличным счетом.

  • Кадр из фильма Что если
    "Что если"

    Любительская лента осетинских режиссеров "Что если" победила на международном фестивале CINEMA CAMP в Казани.

  • Насилие над женщинами
    Конвенция раздора

    Почему Латвия затягивает ратификацию Стамбульской конвенции, направленной против насилия в семье, и при чем тут пропаганда гомосексуализма?

  • Здание офиса компании Лаборатория Касперского в Москве, архивное фото
    Долой антивирус!

    Замминистра национальной обороны Литвы Эдвинас Керза призывает граждан прекратить использование антивируса от "Лаборатории Касперского".

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Открытие в Кишиневе центра-музея памяти жертв Холокоста
В Кишиневе открылся Центр-музей памяти жертв Холокоста
Zdob si Zdub feat. Loredana & Лигалайз - БАЛКАНА МАМА
Zdob si Zdub, Loredana & Лигалайз - "Balkana Mama"
Динамика Браков и разводов в Молдове
Чего в Молдове регистрируется больше - браков или разводов

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться