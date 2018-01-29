Румынский журналист, "обличавший" Sputnik, попался на взятке

БУХАРЕСТ, 29 янв — Sputnik. Новость этого сезона исходит от румынского Национального антикоррупционного департамента — один из ярых борцов с коррупцией в Румынии Дан Кристиан Туртурикэ, нынешний шеф-редактор сайта DIGI24.ro, оказался посредником между рядом политиков, одни из которых уже осуждены, а другие, как говорится, встали в очередь.

© Sputnik / Miroslav Rotari Девятый день подряд в Румынии происходят землетрясения

Оказалось, что Туртурикэ передал взятку от известного либерал-демократа Георге Штефана тогдашнему главе Национального агентства по неподкупности Хории Джеорджеску, сообщает Sputnik Молдова-Румыния.

Румынская пресса отмечает, что аналогичная информация содержится в мотивационной части решения трибунала уезда Бакэу касательно помещения под судебный контроль бывшего депутата румынского парламента, представителя Социал-демократической партии Ионела Арсене.

Еще одна деталь этого документа — ранее Туртурикэ, будучи шеф-редактором издания România Liberă, был причастен к редактированию статей, очерняющих бывшего депутата парламента Румынии от Социал-демократической партии Кулицэ Тэрыцэ, на счетах которого в 2013 году, по данным открытых источников, лежало 110 миллионов евро. Тогда Тэрыцэ занимал 23-ю строчку рейтинга Форбс. По версии, обнародованной в упомянутом решении трибунала, за услуги по очернению миллионера шеф-редактору România Liberă были переданы 15 тысяч евро.

На звонки журналистов Дан Туртурикэ не ответил.

Любопытная деталь: Туртурикэ — один из тех представителей СМИ, которые день ото дня совершают нападки на Россию и всех, кто, по их мнению, "связан с Москвой". Со стороны Туртурикэ такой "чести" удостоился и Sputnik.