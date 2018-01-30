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Вино

Винные виновники торжества - сразу два международных события в Молдове

© Sputnik/ Виталий Аньков
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В Кишиневе состоятся состязание вин черноморского региона и международная выставка вина

КИШИНЕВ, 30 янв — Sputnik. В Кишиневе, во Дворце республики, 21-23 февраля состоятся сразу два мероприятия — BLACK SEA REGION WINES&SPIRITS CONTEST-2018 и EXPOVIN MOLDOVA-2018.

Вино
© Sputnik/ Evgheni Panasenco
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Генеральный мультимедийный партнер проекта — Международное информационное агентство и радио Sputnik Молдова.

Организаторы мероприятий сообщают, что Молдова заняла 13 место среди 20 крупнейших стран-экспортеров вина в мире. Статистика последних лет показывает рост производства и экспорта, расширение рынков сбыта. Появляются новые компании и уникальные вина — 10% от общего объёма вин, производимых в Молдова, являются винами с защищённым географическим указанием.

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В течение 2017 года наши вина завоевали более 300 медалей на престижных дегустационных конкурсах, стенд под брендом Wine of Moldova был представлен на выставках в Европе и Азии. Уже традицией стали Вернисажи вина, Sarbatorea Vinului и, конечно же, выставка EXPOVIN Moldova. Различные по масштабу и формату, все мероприятия демонстрируют потенциал отрасли, доказывают качество продукции, способствуют продвижению и продажам молдавских вин.

В прошлогоднем BLACK SEA REGION WINES & SPIRITS CONTEST приняло участие 430 образцов (281 — из Молдовы, 149 — иностранных) вин из 11 стран от 78 производителей (51 — Молдова, 27 — иностранные компании). В Молдове осталось 88 наград, иностранные производители получили 43 награды.

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Теги:
вино, BLACK SEA REGION WINES&SPIRITS CONTEST, EXPOVIN MOLDOVA, Кишинев
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